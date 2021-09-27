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上課時間該推遲嗎？

戴以安（加州）

大部分的美國學校現在都在早上七點到八點鐘開始上課、三點放學。因為課外活動和功課繁重的關係，學生一個晚上只能睡六個半到七個半小時，也需要很早就起床準備上學。美國睡眠醫學會和兒科學會建議青少年一晚要睡九個小時，應該盡量在晚上十一點之前入眠。為了要給學生足夠的睡眠時間，美國睡眠醫學會建議學校早上八點半以後才開始上課。正因為如此，很多美國學校都已經計畫要推遲開始上課時間。

為什麼會有這樣的建議呢？美國明尼蘇達大學的科學家們，研究了三個州的八所高中在近幾年推遲上課時間的差異，結果顯示：高中上課時間愈晚，學生們的心理健康和成績改善愈大。這些研究逐漸得到全美各地數百所學校的普遍認同。

推遲上課時間有什麼好處呢？青少年的大腦正在發育，體內激素大量增加。根據研究，每晚睡眠八到九個小時的學習效果比較好，學生也更少遲到。良好的睡眠可以減少發生車禍的風險。所以，推遲開始上課時間可以讓學生睡眠充足，除了可以改善身體健康外，還能提高學習效率。

但是，這個決定也有壞處。很多學生都需要家長接送，改變上課時間會影響家長上班的時間，造成父母的困擾。此外，學生的課外活動也會受到影響，因為球隊和校隊的訓練多半都在放學以後，還有許多像鼓樂隊也是，如果放學的時間太晚，學生可能會無法參加某些校外和社團活動。

另外，冬天日落比較早，校隊訓練的時間也勢必會縮短。

推遲開始上課的時間除了造成父母接送的困擾以外，還會影響到學生的課外活動。

我是高中生，從高中生的心態來看，推遲上課時間，可以讓學生能夠晚點起床，但我們會更晚上床睡覺，並不會增加睡眠的時間。所以我個人不贊成這個做法。

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