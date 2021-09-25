我家有四口人，媽媽、爸爸、弟弟和我。

媽媽是一位大學教授，常常要去布魯克林與學生開會或是做自己的研究。她正在研究雙語教學。今年，她獲得一年的休假，所以只需要在家完成一些文章就可以了。

我的爸爸會幫他的工作買賣股票，平時他很少有時間帶我和弟弟玩，但周末會和我們玩遊戲。

我的弟弟是家裡最小的，已經七歲了。他很煩人，有時讓我不能專心完成作業。但是他也很可愛，很喜歡學數學。弟弟很會彈鋼琴，他會用我們家的電子鋼琴練習。

媽媽的大學同學是一位棋士，現在開了一個小小的國際象棋班，我和弟弟都加入了，每個星期天晚上都會和她上一堂課。我和弟弟也會在家一起下棋，大多數都是我贏他，但是偶爾弟弟會打敗我。我也很會畫畫，媽媽會幫我報很多美術班，讓我和同學一起畫圖。我還喜歡滑冰，疫情 之前，每個星期天上午我都會和弟弟去冰場滑冰。此外，我也喜歡編程式來做遊戲，我和弟弟用很多網站學習程式設計。

我愛我的家人，他們是我生命中最重要也最親密的人。

宋竹淵（紐約 ，SWAN雙文教育 系統）

我的名字是宋竹淵，我今年七歲。我家有四個人：媽媽、爸爸、姊姊和我。

媽媽喜歡綠色，她已經四十一歲了，她喜歡吃蔬菜。媽媽是個老師，她也總是讓我和姊姊讀中文書；爸爸今年四十歲，他喜歡黃色，最愛吃麻辣豆腐。爸爸喜歡彈吉他，他是個軟體工程師；姊姊今年十歲，下個學期就上五年級了，她喜歡紅色，最愛吃蘭州拉麵，她平常喜歡下棋；我喜歡橙色，我也喜歡下棋，所以我們經常下棋。下個學期我就上二年級了。

前陣子我們家一起到Long Eddy旅行，那裡有茂密的森林。我和姊姊非常喜歡Long Eddy，下次有機會我還要再去。