轟隆轟隆的雷聲把貝茜吵醒，她剛睜開眼睛，一道耀眼的閃電劃過窗外。勇敢、好奇的貝茜索性披衣起身，走到客廳窗前，觀察外面的情況。奇怪，前院後院的戶外感應燈都亮著，莫非有什麼動物經過？她也沒聽到花貓珠珠打呼嚕，於是她來到陽光房，這裡是珠珠的生活區，還有貓門供牠自由出入。貝茜打開燈，沒看見珠珠在屋內。貝茜於是看看屋外，夜幕中，嘩嘩啦啦響的傾盆大雨中，是什麼躲在樹下？定睛一看，她看見珠珠站在樹下，剛好珠珠也正在看著她，眼睛好像會說話。

貝茜打開門，探出身子衝著雨中喊：「為什麼在外面呀？下大雨呀！」「喵——」珠珠邁步向前，後面跟著一隻小鹿。貝茜吃了一驚，只見小鹿身上的斑點還沒褪去，頂多只有三個月大，渾身濕漉漉、很無助的樣子。貝茜感到心疼：「你媽媽呢？你迷路了？」她拿起雨傘，衝入雨中，把小鹿帶進陽光房，珠珠也跟著回來，貝茜用大毛巾給牠們擦身，換了好幾條乾毛巾。

小鹿雖然渾身顫抖，但並沒有閃躲。珠珠緊緊挨著牠，牠也不時用鼻子碰碰珠珠。看來在樹下躲雨期間，牠們已經成了朋友，患難見真情嘛。

貝茜叫醒爸爸媽媽幫忙沖奶粉和找奶瓶，一家人忙著為小鹿和珠珠準備食物，然後安靜地看著牠們進食。漸漸地，牠們像是暖和過來了，珠珠率先活動起來，這裡是牠的地盤，牠熱情地招待小鹿，玩具、毛毯，毫不吝嗇都叼來給小鹿。貝茜告訴爸爸媽媽，她想陪著牠們。爸爸媽媽認為不會有危險，就留下貝茜和小動物在一起。

珠珠跳到貝茜身上，咪嗚咪嗚地叫，訴說發生了什麼。貝茜猜得到啊，珠珠半夜出去巡邏，在前院後院繞大圈，發現這隻小鹿臥在樹下哭泣，就上前看看是怎麼回事。小鹿和媽媽走散了，天那麼黑，雷聲陣陣，怎麼辦呢？珠珠不能帶小鹿鑽貓門，只好陪牠躲在樹下，直到貝茜找到牠們啊。

珠珠在貝茜臉頰上不停地蹭，表示感謝。貝茜拿來一些胡蘿 和麵包給小鹿吃。她還坐在小鹿身邊，問牠要不要抱抱？小鹿精靈的眼睛看著她，卻在想念自己的媽媽。

天亮，風雨停了，陽光出來了。外面有隻鹿從遠處到處張望，那是鹿媽媽在找孩子。貝茜依依不捨地把小鹿送出去，小鹿一步三回頭告別新朋友，跟著鹿媽媽向樹林深處跑去。

貝茜抱起珠珠目送小鹿母子，她揮揮手：你們要來看望珠珠啊。她心裡暖暖的。