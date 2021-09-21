俗話說：「讀書破萬卷，下筆如有神」。今天，我想和大家分享一下讀書的好處。

父母師長總是告訴我們，人從小就要好好讀書，為什麼呢？因為讀書可以讓我們變成一個優秀、有知識、有才華，對社會有用的人。

首先，讀書可以提高我們的閱讀能力和知識水平，讓我們懂更多道理，也讓我們掌握更多技能。比如，讀書愈多，閱讀能力就愈強，掌握的知識就愈多；知識愈多，理解能力和交流能力就愈好，表達和寫作能力也會更強。如果你不喜歡讀書，你肯定是一寫作文就頭痛，如果你不喜歡讀書，說話一定不會生動，也不幽默有趣。

讀書，讓我們變得聰明有智慧。很多書中的道理，我們在閱讀和學習的時候記住了，在以後的成長過程中，遇到矛盾困難時，就可以運用這些道理，做出合理的分析，並採用正確的方法來解決困難。我們所說的智慧，我認為，就是平常讀的書多了，懂的知識多了，在日常生活中靈活運用這些知識和技能，並有效解決問題，這就是智慧。

讀好的書，能學到做人的優良品德。比如，如何養成良好的生活習慣和學習習慣，成就優秀的人品。又比如，敬老愛幼、孝順感恩、善良助人、勇敢堅強等，這些優良的品格，我們都可以從書上學習到。

「孔融讓梨」這個故事讓我學會謙讓和關愛；「愚公移山」這個故事讓我懂得遇到困難的時候，不要害怕逃避，要面對它、解決它、戰勝它；「半途而廢」這個故事告訴我做事不能沒有恆心，要下定決心、不放棄，才能夠成功。

這一個又一個的故事，讓我學習到的東西真的很多很多。這些知識和道理讓我變得更好，更優秀。

好好學習，天天向上，是我們每個學生的任務。因為只有認真讀書，獲得豐富的知識，才能考上好大學，將來才能擁有好工作 、好生活。好好學習，我們就會有一個美好的未來，這就是我對讀書好處的理解。