暑假已經結束了，回想每年暑假時，很多人都會出去旅遊，近年因為受到疫情 影響，大家沒辦法出國或是去附近的地方玩，如今美國 疫情慢慢變好，大家就開始出去玩了，但我最想要去旅遊的地方是台灣 。因為今年台灣有新冠病毒疫情，我們暑假沒辦法去，所以我打算先計畫好明年回台灣的旅遊行程，到時候就可以照著計畫去旅行。

以前每年暑假，爸爸媽媽都會帶我和妹妹回台灣探親，順便也會帶著我們到處玩。我知道台灣還有很多地方是我沒去過的，所以我想好好計畫一下台灣旅行。旅遊方式有很多種，最常見的有兩種方式：第一、報名旅行團，參加旅行團有導遊安排好行程，帶你去必去的景點；第二、自助旅遊，可以自己安排所有行程和時間，隨時都可以調整。相較之下，我覺得自助旅遊對我來說比較好安排行程。

那來說說我的旅遊計畫吧。雖然以前去過墾丁，但還有些地方沒去過，所以下次我打算安排「墾丁三天兩夜之旅」，把想去的地方都安排進去。

行程的第一天，上午出發去「鹿境」餵梅花鹿，我想，被小鹿們圍繞著應該滿好玩的；下午就去「墾丁國家森林遊樂區」走走，認識墾丁大自然環境；晚上逛一下熱鬧的「墾丁大街」和吃美食，住民宿一晚。第二天出發去台灣最南端的「鵝鑾鼻燈塔」，這是必去景點之一；下午就是我最期待的活動─去台灣最大的「海生館」。

雖然美國也有水族館，但海生館最吸引我的就是晚上可以「夜宿海生館」，不只可以跟海洋生物們一起睡覺，另外還有一些夜宿的活動，可以認識更多的海洋生物，必定是非常特別的體驗。第三天則是繼續海生館的活動，下午就準備回家了，結束輕鬆又充實的三天兩夜之旅。

這就是我第一次計畫的「墾丁三天兩夜之旅」，我覺得滿有趣的。

除了跟家人討論行程，我還上網找一些旅遊資料，發現台灣還有好多地方可以去玩，每個都好想去。最後，希望我的旅遊計畫明年可以實現！