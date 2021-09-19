我最喜歡做的事情是閱讀。我喜歡閱讀的書籍類型有懸疑、冒險以及小說 。

我喜歡看懸疑內容的書籍，因為這類書籍會讓我感到緊張又刺激。懸疑類的書籍有很多神秘又神奇的故事，我非常愛看這些種類的書，因為這樣的書很像一個巨大的謎題，而這些書中的謎題總是在故事的最後才給讀者們答案。

我也喜歡看冒險的故事，因為它也有很多精采刺激的內容。閱讀冒險故事的時候，我喜歡想像自己也在整個故事旅程中，與主角一起面對各種挑戰。其中，我最喜歡的冒險故事，是帶有一點喜劇和浪漫色彩的。

除了懸疑與冒險的書，我更喜歡看小說，因為小說的故事通常不是真的，如果我想逃離現實，我可以躲進小說世界裡，透過作者的文字進入一個不同的世界。

我一直認為想像力是一件美妙的事情，也因此，我最喜歡閱讀了！

潘凱琳（加州 ，聖瑪利諾 中文學校）

我最喜歡做的事情是閱讀。在我讀幼稚園的時候，我看見姊姊總是在讀書，讓我對這件事情也感到好奇，從那之後，我也學姊姊一樣，開始喜歡讀書了。

為什麼我喜歡讀書呢？因為讀書很有趣，看著書中的文字，總讓我不禁想像起書中的世界是什麼樣子的。

我喜歡使用我的想像力，所以就這樣慢慢喜歡上閱讀。

我最喜歡的一本書是「灰姑娘」，灰姑娘因為後母吃了很多苦頭，有一天，她穿著玻璃舞鞋去參加舞會、與王子相遇，最後成為了皇后，展開快樂的生活。

灰姑娘真是一個幸運的女孩啊！