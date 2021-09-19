我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

我最喜歡做的事

潘紫琳（加州，聖瑪利諾中文學校）

我最喜歡做的事情是閱讀。我喜歡閱讀的書籍類型有懸疑、冒險以及小說

我喜歡看懸疑內容的書籍，因為這類書籍會讓我感到緊張又刺激。懸疑類的書籍有很多神秘又神奇的故事，我非常愛看這些種類的書，因為這樣的書很像一個巨大的謎題，而這些書中的謎題總是在故事的最後才給讀者們答案。

我也喜歡看冒險的故事，因為它也有很多精采刺激的內容。閱讀冒險故事的時候，我喜歡想像自己也在整個故事旅程中，與主角一起面對各種挑戰。其中，我最喜歡的冒險故事，是帶有一點喜劇和浪漫色彩的。

除了懸疑與冒險的書，我更喜歡看小說，因為小說的故事通常不是真的，如果我想逃離現實，我可以躲進小說世界裡，透過作者的文字進入一個不同的世界。

我一直認為想像力是一件美妙的事情，也因此，我最喜歡閱讀了！

潘凱琳（加州聖瑪利諾中文學校）

我最喜歡做的事情是閱讀。在我讀幼稚園的時候，我看見姊姊總是在讀書，讓我對這件事情也感到好奇，從那之後，我也學姊姊一樣，開始喜歡讀書了。

為什麼我喜歡讀書呢？因為讀書很有趣，看著書中的文字，總讓我不禁想像起書中的世界是什麼樣子的。

我喜歡使用我的想像力，所以就這樣慢慢喜歡上閱讀。

我最喜歡的一本書是「灰姑娘」，灰姑娘因為後母吃了很多苦頭，有一天，她穿著玻璃舞鞋去參加舞會、與王子相遇，最後成為了皇后，展開快樂的生活。

灰姑娘真是一個幸運的女孩啊！

小說 加州 聖瑪利諾

上一則

最佳媽媽證書

下一則

世交蜂花檀香皂

延伸閱讀

紐時：紐森政治行情高過罷免前 應著手處理遊民危機

紐時：紐森政治行情高過罷免前 應著手處理遊民危機
挺過罷免危機 紐森保住加州州長…共和黨新星艾德放眼2022

挺過罷免危機 紐森保住加州州長…共和黨新星艾德放眼2022
反罷免成功 紐森抗疫保命助保住江山

反罷免成功 紐森抗疫保命助保住江山
加州罷免選舉 共和黨再控舞弊 抗疫幫了紐森

加州罷免選舉 共和黨再控舞弊 抗疫幫了紐森

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13
孟克的名畫〈吶喊〉被偷過不止一次。現存於挪威的奧斯陸國家博物館。

丟失的寶物

2021-09-12 03:02

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點