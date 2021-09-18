媽媽、爸爸、弟弟和我通常會一起度過周末，我們會找個地方去，或是找件事情做，一家四口一同享受親子 時光。

有一次周末我們去柏克萊 ，柏克萊的天氣不是很好，常常有霧，可是我和弟弟、爸爸、媽媽還是很喜歡這個親子時光。

星期六，我們先去麵包店買很多糖果還有其他食物。這家麵包店是當地很有名的店，除了我非常喜歡以外，媽媽也喜歡吃那家麵包店的糖果。

接著，我們去山上健行。到處都是霧，所以我們能看見的景色很少，可是我很喜歡在霧中的感覺。媽媽和我的頭髮都有一些溼，而且亂亂的，看起來有點瘋狂，但是天氣真的很涼爽。

隔天星期日，我們到中央公園野餐，這是爸爸的主意。我們在公園吃壽司，我很喜歡這種野餐方式。吃飽後，我和弟弟在草皮上跑來跑去、跳上跳下，真是好玩！

我喜歡我的周末！

倪子貽（加州 ，學園雙語學校）

前陣子的一個星期天，我和家人一起去了一間很漂亮的餐廳，因為那天是我媽媽的生日！

爸爸很愛媽媽，他幫媽媽買一條項鍊，也幫她選了一間很漂亮的餐廳，從我們家開車要一個半小時。而我和弟弟為了幫媽媽慶生，做了一條手鍊。

我們到餐廳的時候，看到地上有很多沙子，餐廳裡面還有一些噴水池。我坐下來的時候，突然覺得肚子很餓。爸爸媽媽點完菜之後，我和弟弟已經把水杯裡的冰都吃掉了。終於上菜了，我迫不及待地開動了，我最喜歡的是那道好吃的龍蝦！

吃完飯後，爸爸幫我們點點心，爸爸幫我和弟弟點了冰淇淋還有餅乾。我們在吃點心時，爸爸拿出媽媽的生日禮物送給她，那條漂亮的項鍊是我幫媽媽選的，媽媽看到之後非常高興。

這個周末，我們全家都過得很開心，這真是一個快樂的周末！