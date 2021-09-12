疫情 後，我最想要去台灣 。我們本來計畫去年夏天到台灣旅行，但是疫情發生後，台灣不讓國外旅客入境，我們就沒去成，所以等疫情過後，我最想到台灣旅遊，看親戚、吃美食 和了解台灣文化。

我想去台灣的原因之一，是可以學習中文。在台灣時，有很多情況一定要說中文。例如，台灣的親戚只說中文，所以我只能用中文溝通；當我去夜市時，我想自己用中文買東西和點菜。如此一來，我的中文應該可以有很大的進步。

我想去台灣的另一個原因是，因為上次去台灣時，我還很小，去過的地方都沒什麼印象了。這次我希望能去更多地方，像是夜市和台北101。台灣的夜市很有名，各種夜市美食如臭豆腐和刨冰，我都很想嘗試。我還想去台北101，因為它的建築很有趣。三年級時，我曾做過一個關於台北101的報告，那裡有一個快速電梯，從五樓到八十九樓只要三十七秒，我想搭它到景觀台看大台北！

總之，在疫情之後，我最想去台灣。不僅可以讓親戚教我中文，我也將比上次去台灣時更能了解台灣文化。

林捷明（紐約，慈濟人文學校）

疫情過後，我最想做的事就是回台灣玩，去年和今年，我們因為疫情都沒辦法回去。

我喜歡台灣，因為我的爺爺、奶奶以及家人都在那裡，我們家每年都會回台灣看家人。這次是因為坐飛機染疫風險較高，並需要隔離十四天很麻煩，而且我們不能去爺爺奶奶家隔離，必須要住在防疫旅館裡。

在台灣，我想跟家人一起吃小籠包，我也想要跟爺爺奶奶一起打乒乓球，還想要跟表弟一起玩；此外，爺爺也總說想帶我去看看他的故鄉─嘉義。希望大家都能盡快打完疫苗，並把口罩戴好，讓疫情早日得到控制，我就可以回台灣了！