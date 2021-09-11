說到我最快樂的周末，我會想到母親節 的那一個星期六。

那一天我有溜冰課，我們在課堂上做了一些不同動作的練習，也學了一些新的動作。上完溜冰課之後，我回到家裡，一時之間不知道要做什麼，所以我決定來讀一本書，然後玩了很多不同的玩具。

隔天星期天，我有中文課，而那天正好是母親節，中文學校有活動，所以在學校裡有好多特別的食物。我的班級拿到了珍珠奶茶，讓我非常開心！我跟媽媽一起分享珍珠奶茶，當作是媽媽的母親節禮物。媽媽也很喜歡珍珠奶茶，所以我們就快快樂樂地喝完我們的奶茶。

我覺得那是一個很快樂的周末，因為是母親節，沒有人惹媽媽生氣，大家都開開心心的，所以母親節的那個周末，是我記憶中最好的一個快樂周末。

曾孝一（加州 ，學園雙語學校）

星期五下課了，我的周末開始了！那是一個快樂的周末！

那個周末，我和家人去了半月灣。到達海灘之後，我和弟弟在沙灘上找了個好位子，開始建造沙城堡。

我們在沙城堡挖了很多地下隧道，然後用一個桶子裝進滿滿的海水，再將海水倒入隧道，但是隧道不夠堅固、瞬間倒塌了，所以我們決定重建隧道。

除了建造沙城堡，我們還在沙灘上跑來跑去，看到了很多海鷗，飛來飛去找食物，還看到海藻被沖上岸。我們在海灘上玩了很久，不知不覺肚子就餓了。媽媽帶我們去餐館買外賣，我點了我喜歡的炸魚和薯條，還有海鮮義大利 麵，每道都很好吃，我們吃得很飽。

吃飽喝足後，我們就快快樂樂地回家了。這真是一個快樂的周末，希望我們很快能再回半月灣來玩。