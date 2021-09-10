我們從沒想過會碰上一個具有如此歷史性的艱難時刻。在新冠病毒橫行的日子裡，我們終日奔波在各種ZOOM會議之中，時間和空間彷彿已定格在電腦螢幕上。以至於當暑假悄悄地來臨時，我們竟渾然不覺。我和朋友們又一次拿起我們喜愛的世界名人傳記，希望能在這個艱難的時刻，穿越時空，從這些名人身上找尋一些啟示。

我選的名人是伊隆馬斯克 （Elon Musk）。馬斯克是一位富有遠見、魅力無窮的企業家。他是PayPal （PYPL）和特斯拉 （TSLA）的合夥創始人，也是SpaceX 、Neuralink和The Boring Company的創始人；他並擔任特斯拉和SpaceX的首席執行官。

他在一九七一年出生於南非三大首都之一的比勒陀利亞（Pretoria）。他的童年充滿了坎坷和不幸，父母早年離異，而他的書呆子個性也使他成為同學們經常嘲笑的對象，更曾被同學從樓梯上推下，受傷住院。馬斯克年少時的這些經歷磨練了他的意志力，讓他養成了堅持不懈、永不言敗的個性，這些個性為他的事業奠定了堅實的基礎。馬斯克創建的SpaceX經歷了多次失敗和瀕臨破產邊緣，最後都挺了過來，並成為第一個完成火箭回收再利用的公司。

馬斯克一直行走在時代的前沿。他對哲學、科學和科幻小說的興趣，以及他的理想主義，激勵著他為人類進步而不斷地創新。馬斯克在網路、可再生能源和太空殖民領域，創立了一個又一個具有跨時代意義的公司。他無視批評，顛覆了人們的傳統認知，並在這些領域取得突破性的進步。儘管這些公司有時表現不佳，但它們都在人類科學進步史上，書寫下新篇章。

馬斯克是一位偉大的企業家，也是個了不起的問題解決者，他一直致力於為人類更美好的未來而努力。馬斯克是我們年輕人學習的榜樣。

在當今新冠肆虐的時期，我們又能為社會和社區做些什麼呢？

這是值得我們每一位年輕人思考的問題。