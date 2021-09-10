我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

馬斯克

韓宇豪（加州）

我們從沒想過會碰上一個具有如此歷史性的艱難時刻。在新冠病毒橫行的日子裡，我們終日奔波在各種ZOOM會議之中，時間和空間彷彿已定格在電腦螢幕上。以至於當暑假悄悄地來臨時，我們竟渾然不覺。我和朋友們又一次拿起我們喜愛的世界名人傳記，希望能在這個艱難的時刻，穿越時空，從這些名人身上找尋一些啟示。

我選的名人是伊隆馬斯克（Elon Musk）。馬斯克是一位富有遠見、魅力無窮的企業家。他是PayPal （PYPL）和特斯拉（TSLA）的合夥創始人，也是SpaceX、Neuralink和The Boring Company的創始人；他並擔任特斯拉和SpaceX的首席執行官。

他在一九七一年出生於南非三大首都之一的比勒陀利亞（Pretoria）。他的童年充滿了坎坷和不幸，父母早年離異，而他的書呆子個性也使他成為同學們經常嘲笑的對象，更曾被同學從樓梯上推下，受傷住院。馬斯克年少時的這些經歷磨練了他的意志力，讓他養成了堅持不懈、永不言敗的個性，這些個性為他的事業奠定了堅實的基礎。馬斯克創建的SpaceX經歷了多次失敗和瀕臨破產邊緣，最後都挺了過來，並成為第一個完成火箭回收再利用的公司。

馬斯克一直行走在時代的前沿。他對哲學、科學和科幻小說的興趣，以及他的理想主義，激勵著他為人類進步而不斷地創新。馬斯克在網路、可再生能源和太空殖民領域，創立了一個又一個具有跨時代意義的公司。他無視批評，顛覆了人們的傳統認知，並在這些領域取得突破性的進步。儘管這些公司有時表現不佳，但它們都在人類科學進步史上，書寫下新篇章。

馬斯克是一位偉大的企業家，也是個了不起的問題解決者，他一直致力於為人類更美好的未來而努力。馬斯克是我們年輕人學習的榜樣。

在當今新冠肆虐的時期，我們又能為社會和社區做些什麼呢？

這是值得我們每一位年輕人思考的問題。

馬斯克 SpaceX 特斯拉

上一則

施恩與受惠

延伸閱讀

為何Tesla不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?

為何Tesla不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?
特斯拉Roadster延後到2023年交車 馬斯克也無奈

特斯拉Roadster延後到2023年交車 馬斯克也無奈
馬斯克隧道公司取得獨家議約權 為佛州建地下運輸系統

馬斯克隧道公司取得獨家議約權 為佛州建地下運輸系統
英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

熱門新聞

台灣知名水彩畫家梁丹丰於6日晚間辭世，她在銘傳任教長達52年，培育無數莘莘學子，對多位知名藝術家影響深遠。（銘傳大學提供）中央社

台灣畫家梁丹丰辭世 旗袍身影永不再

2021-09-07 17:50

遺傳真奇妙

2021-09-05 03:02
吳孟芸／圖

我父親那一輩的夢

2021-09-05 03:02
林崇漢∕圖

科技人的武俠夢

2021-09-04 05:02
馬康喆18歲那年美國畫家協會最年輕的會員榮譽。（圖：吳蘭華提供）

連獲美油畫大獎 21歲台裔青年馬康喆 想畫台灣東海岸

2021-09-03 23:28
可樂王∕圖

興中戲院

2021-09-03 03:02

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？