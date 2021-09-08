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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題
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豔陽下
唐明敏（台灣）
2021-09-08 02:00
蟬鳴的夏季
喧嘩是放浪的節奏
烈日揮舞灼燒的刀尖
親吻敞開胸膛的大地
你是大無畏的戰士
古銅色的加冕
漾著健康的汗滴
怎能拒絕
上天熱情慷慨的贈予
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影壇一君子
下一則
河東體育場
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