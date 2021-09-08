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Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

豔陽下

唐明敏（台灣）

蟬鳴的夏季

喧嘩是放浪的節奏

烈日揮舞灼燒的刀尖

親吻敞開胸膛的大地

你是大無畏的戰士

古銅色的加冕

漾著健康的汗滴

怎能拒絕

上天熱情慷慨的贈予

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影壇一君子

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河東體育場

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