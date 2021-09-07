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珍惜時間

郭煒廉（紐約，鳴遠中文學校）

每個人的時間都有限，時間對每個人都是公平的，我們每個人一天只有二十四小時，一切就看我們能怎樣把握時間。

時間不等人，我們要充分利用、把握每一分每一秒，不能讓時間白白地從我們身邊流過。

時間是不可以反轉的。一個人不能反轉時間去糾正他的錯誤，而且人們也無法反轉時間再來體驗某個時刻。想充分利用自己的時間，總是想著過去的事是不好的，你應該考慮未來或當下要做什麼。無論是一些新技巧，還是將來想實現的目標，我們該把握時間去做有成效或有意義的事。將大型的事拆解為多個小任務，並安排時間來完成它，如此一來便不會將所有時間都花在一個項目上，而無法做其他的事情。

並且，把事情分成小段之後，它就會變得更加容易和易於管理。

其次，在完成一項任務時，你應該排除所有干擾，比如網路、手機、遊戲機和電視等等，這些東西可能會阻擾你把握時間、完成目標。一旦有不想做的事時，我們總會不願意去做、開始拖延時間，而我們的思想也會在其他地方徘徊。為了防止這種情況，不管自己願不願意做，我們都要在第一時間去完成。

而且在做這件事時，我們要專心、努力地把事情做完。專注於任務，可以讓我們更快地完成任務，並利用剩餘的時間，做自己喜歡的事情。

最後，我們必須意識到時間，我們應該養成要珍惜時間的態度。

時間是我們擁有的最大資源之一，隨著年齡增長，我們剩餘的時間愈來愈少，所以我們不能浪費青春，要利用時間做更多的事情。

從現在開始珍惜、把握每一天，當我們變老時，才能留有美好的回憶，並減少生活中的遺憾。

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