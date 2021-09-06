暑假大家都在做什麼呢？今年的暑假，我和弟弟一起主講了一個三十六計的線上課。

正式教課前，我們跟媽媽一起規畫課程，討論上課要教些什麼，而且我們也需要每天練習。我們得練習如何把三十六計的歷史故事解釋得簡單明瞭，小朋友才會聽得懂。練習完，媽媽會給我們建議。我第一次練習的時候很卡，但是練習到第三、第四次時就通順多了！我們除了解釋三十六計的故事外，還會跟大家分享我們編出來的三十六計小故事，內容是如何把三十六計運用在日常生活中，故事裡的主角就是我們！故事裡還穿插許多的成語，所以我們會一邊說故事，一邊解釋成語的意思，我們也分享我們畫的三十六計漫畫。

這是我們第一次開課，所以我既興奮又緊張，深怕如果沒有講好，會被大家取笑。但是媽媽跟我說不用擔心，因為弟弟會「罩我」。如果弟弟「罩不住」，還有她可以「罩我」。不知不覺，第一次教課的日子就到了。我們進去Zoom時，已經有人在等我們上課了，大概有二十幾個小朋友在線上等我們。我們第一件做的事就是自我介紹，我和弟弟先自我介紹，接下來換其他小朋友。我一開始有點靦腆，但是講了更多話後，就不再那麼靦腆了，還能滔滔不絕地講課，在一旁的媽媽都忍不住為我豎起大拇指。

等我們講完課後，媽媽跟小朋友們說課後可做的小任務或功課，還有我們販售以我和弟弟當主角編的三十六計故事教材。這些販售教材賺的錢，都會當成我和弟弟這個暑假的打工費用。

其實用Zoom上課和去年我們拍教學影片截然不同。拍影片時，不會看到觀眾的表情，用Zoom的時候就看得到，我可以從大家的表情知道他們喜不喜歡我們教的課，是全神貫注還是心不在焉，所以我們更顯得戰戰兢兢。

我覺得今年這樣過暑假也不錯，可以訓練我們的中文技巧，也可以幫助其他小朋友學習中文，還可以讓我們有賣教材額外的收入，而且經過了前幾次課程後，現在我跟弟弟已經可以獨自主持線上課程，不再需要媽媽在一旁幫忙了。