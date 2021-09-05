赫胥黎（Aldous Huxley）是我們這個時代最有影響力的作家之一。他於一八九四年七月出生在英格蘭一個生物世家。

童年時候，赫胥黎得到了一種眼疾，差點變瞎子，後來雖然治好，但讀書時要用眼藥水和放大鏡，非常辛苦。長大以後，赫胥黎進入牛津大學就讀，在這開始成為一個傑出的作家。

一九二一年，赫胥黎發表第一本書，談他的大學經歷。後來他寫了許多書，最著名的是一九三二年的「美麗新世界」，這是一部反烏托邦的科幻寓言小說 ，描述了當快樂、安定成為第一目標，沒有情感和獨立思考世界的恐怖。小說中，他預見許多當今的生物科技，如試管嬰兒、睡眠療法、心理操控等，以及當今的毒品泛濫、政府腐敗、娛樂致死等社會現象，對現代社會很有警醒作用。

赫胥黎於一九六三年去世，但他的著作仍廣泛地流行，尤其「美麗新世界」也不斷被改編成電視和電影播放。我最喜歡他的名言是：「人們感到痛苦的不是他們用笑聲取代了思考，而是他們不知道自己為什麼笑，以及為什麼不再思考」，提醒我要獨立思考，不要隨波逐流。

黃偉晴（加州 ）

邱吉爾（Winston Churchill）是一位非常成功的政治領袖、作家和演說家。他以帶領英國 度過二戰和鼓舞人心的演講而聞名。他曾兩次擔任英國首相。

邱吉爾擔任首相的第一個時期是從一九四零年到一九四五年，在第二次世界大戰期間。由於他的國家正處於戰爭中，他陷入了非常困難的境地。然而，邱吉爾並沒有動搖，事實上，他最著名的演講「鮮血、辛勞、眼淚與汗水」，在上任僅兩周就發表了，獲得很多好評。他更是諾貝爾文學獎得主，其他演講包括「我們將在海灘上戰鬥」和「這是他們最美好的時光」。

邱吉爾還在一九五零至一九五五年期間擔任英國總理。沒有邱吉爾，我們不會有今天。