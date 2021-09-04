我最喜歡的動物是蛇，因為蛇是優秀的捕食者。蛇的種類有好多，有眼鏡蛇、曼巴蛇、毒蛇、海蛇、大蟒蛇等等，還有非常多種類的蛇。

海蛇很酷，因為牠們是在海裡生存的；大蟒蛇則是很奇怪，因為牠們不用嘴巴殺東西，牠們會直接把食物壓死。 蛇會吃老鼠、雞、青蛙 和鳥，通常蛇吃完體型巨大的食物時，牠們要花兩個月的時間去消化，然後才又吃飯。蛇會用毒液殺死牠們的食物，牠們一口可以殺二十個人。蛇為了生長而蛻皮，蛻皮可以幫助蛇去除細菌。

最大的蛇是網紋蟒蛇，最小的蛇是巴巴多斯線蛇。不是全部的蛇都有毒，例如園丁蛇就是一點也不危險的蛇。蛇可能看起來讓人覺得很可怕，可是牠們是很酷的動物，我非常喜歡蛇，你呢？

麥凱柔（加州 ，聖瑪利諾 中文學校）

說到我最喜歡的動物，那就是烏龜了。

因為我喜歡烏龜，所以我們家養了三隻烏龜，大隻的叫麻薯，第二大隻的叫薯條，最小的那隻則被取名為幸運。牠們每一隻的個性都不一樣，例如：薯條很安靜、麻薯比較害羞、幸運很活潑。

雖然三隻烏龜住在同一個家，但是牠們從來都不打架。

有時候，大烏龜還會背著小烏龜爬行，看起來非常有趣；三隻烏龜相處很和睦，甚至連牠們肚子餓的時候也不會吵架，都非常乖巧。

我的烏龜們很可愛，我很喜歡牠們。