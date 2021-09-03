終於開學了！這是我一年半來第一次去學校上學。去年，爸媽讓我在家上網課，因為去學校上課有可能會感染病毒。今年學校說我們可以在網上或在課堂上課，這次，爸爸媽媽想讓我跟朋友們見面，所以就讓我去課堂上課。

上課第一天，我發現我們沒有班主任了，因為我現在五年級了，不用那些整天管著我們的老師了。我還發現，我們不再換教室了，因為如果我們從一個教室換到另一個教室的話，會產生感染病毒的疑慮。

一開始走到學校的大門前，我覺得特別緊張，一年半都沒有見到老師和同學了。我走進大門，看到幾百個同學，有些認識，有些不認識。我還看到了很多老師，除了一些熟面孔外，還有些老師是新來的。我們的音樂教室和以前一樣，可是教室裡多了好幾張桌子，我選了一個離朋友最近的位子坐了下來。叮叮叮，上課啦！老師帶著我們在學校裡繞一圈，讓新來的同學看一下，接下來我們就開始上課了。第一天上學很開心，但仍有比較麻煩的六件事：

第一，搞清楚課程表。我們每天的課都不一樣，我認為，記住課程表是一件很麻煩的事情。

第二，如何用密碼打開儲物櫃。我們每人有一個儲物櫃和一個三組數字的密碼，我第一次試著打開儲物櫃時沒有成功，試了五六次才發現訣竅。

第三，記住別人儲物櫃的密碼，並且幫他們打開他們的儲物櫃。我學會開儲物櫃後，其他不會的同學就來找我了。我必須記住他們的密碼，並且每天都幫他們開儲物櫃。

第四，記住不要踩在泥坑裡。第一天結束時，我不小心踩到泥坑裡，鞋子弄得又髒又臭。我得記住這個泥坑的位置，以後才不會再踩到。

第五，上課要特別仔細地聽老師的話。上課時，我問了課堂需要的材料，結果老師跟我說了一大堆，他說三句，我只記住了一句。下次我得更仔細聽。

第六，帶齊上課需要的資料。第一天去學校，我要把所有材料都帶上才放心，可是我記不住那麼多，所以覺得這特別難。

上學的第一天確實很亂，希望以後我能把自己的學習生活安排得井井有條。