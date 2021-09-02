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我愛游泳

陳幼昕（加州，天普教育）

我最喜歡的運動是游泳。對有些人來說，游泳一點兒也不好玩，但是對我來說，游泳卻是很好玩的運動。

以前我、媽媽和姊姊都會一起去YMCA游泳，有時候我們也會找朋友一起去。當然，跟朋友玩水非常有趣，但是我覺得練習游泳也很重要。我覺得，在游泳池裡游來游去的我，就好像一條美人魚，有時候我還會想像水裡有鯊魚，所以就會游得特別快。也因此，我特別喜歡游泳的時光。

以前在台灣的時候，我的舅舅都會帶我和姊姊去游泳，他總是把我和姊姊丟來丟去，他把我們丟到水裡時，我們都會嚇得大喊大叫，但同時又覺得非常刺激。那個時候的我還不太會游泳，但是舅舅很有耐心地教導我，就這樣教了幾個月，我終於學會了游泳！

游泳這項活動不需要花很多錢，只需要一個蛙鏡、一件游泳衣和一頂游泳帽。游泳不但好玩，也會讓你身體健康。媽媽以前跟我說過，游泳可以鍛鍊你的身體肌肉，讓肌肉變得比較強壯。不過要注意的是，一剛開始進到水池裡面時，身體會覺得很冷，這時候要趕快讓你的身體動一動，然後你的身體慢慢就會變得溫暖。所以大家要記得剛下水的時候要趕快動一動身體，不然就會覺得自己快要變成一根冰棒了！

天氣很熱的時候我喜歡去游泳，因為水通常是冷的，泡在水裡就不會感覺天氣這麼熱了。夏天快要結束了，最適合游泳的季節就要過了，我要好好把握夏天的尾巴去游泳！

游泳 肌肉 台灣

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