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知更鳥

劉九思（印第安納州）

印第安納州，百分之四十五的院子裡都有知更鳥。看到這個數據，你可能會想：「啊？這麼常見的鳥有什麼稀罕的呢？」其實，知更鳥是一種非常特別的鳥。

知更鳥的身體和文具盒差不多大。從遠處看，知更鳥有一個黑色、圓圓的頭，磚紅的胸部，和一條又直又長的淺灰色尾巴。

走近一瞧，知更鳥有一雙黑黑亮亮的眼睛，圍繞眼睛有一些白色的羽毛，和黑色的羽毛形成了鮮明的反差。知更鳥的嘴尖尖的，因為牠需要捕蚯蚓吃，所以金黃的嘴尖常常沾著泥土。知更鳥的翅膀是淺灰色的，翅膀的邊緣有一點白色。知更鳥的爪子又細又尖，牠有四個腳趾頭，前面三個，後面一個，這樣的爪子可以讓牠輕鬆地站在樹枝上。

「啾啾──­­­」每天早上天一亮，我就可以聽到知更鳥清脆的叫聲，彷彿在叫我起床。中午我在外面散步，「啾啾啾──­­­」屋頂上、樹上，和路邊的知更鳥歡樂地唱著悅耳的歌。晚上，太陽快下山了，玫瑰色和金黃色的晚霞出現，大多知更鳥也睡覺了，小區裡鴉雀無聲，偶爾會聽見一兩聲「啾啾──­­­」，那大約是不願意入睡的知更鳥寶寶。

知更鳥的動作非常有趣，牠在草地上走路時，會一蹦一蹦地往前跳，左一蹦、右一跳，像兔子一樣，可愛極了！

為了觀察知更鳥，我經常會偷偷地靠近牠。可是，不管我多麼小心，知更鳥好像腦袋後有眼睛似的，每一次都會快速飛走。

起飛時，知更鳥的腿似乎變成彈簧，把牠高高地彈起，接著，知更鳥展開翅膀、快速地扇動，飛走了。

知更鳥飛一會兒，找到一個安全的地方降落，休息。等我再次走近，牠就再次逃跑，遠遠地看著我。

知更鳥雖然是一種常見的鳥，但牠美麗的顏色和可愛的性格讓牠與眾不同。知更鳥給大自然帶來了繽紛的色彩和美妙的歌。

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