一年一度的森林百鳥歌唱大獎賽，是森林王國中的重大賽事。獲得冠軍的鳥兒不僅可以得到金牌和獎金，而且從此名揚全國，成為大家追捧的歌手。

麻雀覺得自己的生活貧困又平淡，迫切希望改變自己的命運，過上明星一樣的生活。森林百鳥歌唱大獎賽還有三個月就舉行，麻雀決心做好準備，到時候一鳴驚人。

黃鶯是首屆森林百鳥歌唱大獎賽的冠軍，歌聲清脆圓潤，優美動聽，是大家喜歡的歌唱家。麻雀去拜黃鶯為師，向他學習唱歌的技巧。黃鶯對麻雀說：「學唱歌先要練習發聲，這是基本功。金絲雀在這裡已經練習發聲很久了，你以後每天與他一起練習。」

麻雀和金絲雀在黃鶯的指導下練習發聲，他們練習得十分認真。麻雀練習了三天發聲，覺得發聲技巧已經很不錯了。他對黃鶯說：「師傅，發聲我已經練習得差不多了，請你趕快教我唱歌吧！」

黃鶯說：「你的發聲基本功還沒練習好，不要急著學唱歌。學一門技藝不是一朝一夕的事情，需要長期、刻苦的練習啊！」

麻雀說：「我發聲基本功究竟要練習多久呀？」

黃鶯說：「根據你目前的情況，我覺得起碼要練習發聲三個月。」

麻雀想，還有三個月森林百鳥歌唱大獎賽就開始了，我卻僅僅練習了發聲技巧，這怎麼行？麻雀聽說鸚鵡在辦歌星速成班，三個月後就發給「歌星證」，不由心動了。麻雀給鸚鵡交了昂貴的培訓費，參加了歌星速成班的培訓。後來，麻雀拿著「歌星證」去參加森林百鳥歌唱大獎賽，結果初選也沒有通過。

金絲雀在黃鶯那裡認真學習了一年多，在第二年的森林百鳥歌唱大獎賽上一鳴驚人，奪得了冠軍。麻雀見金絲雀成了遠近聞名歌星，十分羨慕，而他自己的生活仍然貧困又平淡。

做任何事情都應有扎實的基礎，急於求成，往往欲速不達。