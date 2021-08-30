兒童該用社群媒體嗎？

有一天，老師要我們學習辯論，題目是：「十四歲以下的人，是否應該使用社群媒體 」。老師把全班分成正反兩組，每個人可以自己選要站在哪一方，我們要自己找資料來支持所屬的立場。

我站在反方。我們這組找到的資料說：社群媒體不是設計給小朋友用的，所以他們用了會產生很多問題，像是網路霸凌 、睡眠不足，還有浪費時間等等；此外，甚至可能會引起更嚴重的問題，例如憂鬱症 和自殺。還有，為了賺錢，這些社群媒體會使出很多「招數」，試著讓你花很多時間在上面。小朋友還不夠成熟，他們可能會做出不好的選擇，特別容易上癮。

正方的人則說，社群媒體能讓小朋友學更多新的資訊，興趣相同的朋友，在社群裡互動可以激發靈感。他們也有說，大部分的社群媒體可以被大人監看，所以父母可以提醒小孩如何正確地使用社群。還有，正方的人認為，學校也支持社群媒體，因為學校要求學生和家長追蹤學校的Instagram和Facebook，也就是說，如果沒有帳號，根本不能追蹤。

下課了！我們辯論完之後，我不確定應不應該繼續站在反方，因為我覺得兩邊講的都很有道理。這堂辯論課讓我學到了社群媒體的優缺點。