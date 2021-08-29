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假如我是中文老師

金靜雯（加州，西來中文學校）

如果我當中文老師，我的目標就是讓我的學生學很多，而且也覺得上課是好玩的。

首先，我會教他們怎麼用中文對話。我認為，學語言最重要的就是用這個語言溝通，所以我會鼓勵學生一起說中文。喜歡說中文，才能學得更好，如果他們常在一起對話，就容易成為朋友，和朋友一起談功課，就會覺得中文功課並不麻煩。

其次，我要用成語教他們人生課題。中文有很多成語，每個成語都有不同故事，有趣又有意義。這樣學成語，不但學中文，同時還懂了一些重要的人生道理。

比如「半途而廢」這個成語，意思就是做事做到一半就不做了，這樣會白費力氣。我能用這個成語告訴學生，學習、做事都不能半途而廢。

最後，我覺得講故事是練習說中文很好的方法。他們可以講自己讀的故事，也可以講自己有趣的事。如此一來，他們不僅能學到課堂的知識，還能了解更多其他事情。

林秉森（加州，西來中文學校）

假如我是中文老師，我會如何教中文？中國有著豐富的歷史，還有特殊的文化，學習中文可以讓我們了解更多的歷史故事、理解不同的文化。

我會用以下幾個方法來教學生：

第一，因材施教。我會根據學生的興趣和愛好，用不同方法來教他們。比方說，有的同學很喜歡教別人，我就讓他來教還不懂的學生。因為教別人的同時，他也會再學一次，不懂的學生也學會了。

第二，有教無類。我們學習了孔子的教學理念，知道有教無類的意思，就是無論窮人還是富人都可以學習。我覺得很有道理，讓不同的人在一起，彼此也會學到更多。

第三，讓學生不只學中文，而且能談天。學生們在一起談天，他們會學到喜歡的東西，我要教他們如何用中文解釋他們喜歡的東西。學生也會彼此幫助，這樣他們會學得更快，也更想學。

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