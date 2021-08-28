暑假時，我最喜歡玩「成語大官人」，因為我可以讓我的角色慢慢變好，然後變成最強的神仙。

在這個遊戲中，我可以讓我的角色步步高升，最後變成最強的神仙。當我的角色通過三千六百關的時候，他就是神仙；要是通過了三千六百八十關，就可以有最高的房子，那房子已經是在天上了；如果通過了三千八百八十關，就是最強的神仙了。

我在自己的地盤，可以看到加號，點擊加號，就可以看到我自己的程度是否可以有家人。在遊戲中，玩家必須填對成語才能繼續玩及過關。每過四個關卡，就會有獎勵，只要有了獎勵，所過的關卡就會變得比較簡單，因為會有提示的獎勵或是有家人幫助的獎勵。其中，提示的獎勵最好，因為能幫助玩家很容易地過關。

這就是為什麼這個暑假我最愛這個遊戲。

宋竹涵（紐約 ，SWAN雙文教育 系統）

暑假的時候，媽媽會讓我上暑期班。在暑期班，上午有中文和黏土課，中文課的遊戲都很好玩。

我喜歡捏黏土，我們在暑期班捏了可愛的十二生肖，還有各式各樣的蔬菜水果。因為我喜歡畫畫，所以媽媽也讓我參加下午的美術課。在星期日，我和弟弟會去上國際象棋班，有時，我也會和弟弟下棋。

周末的時候，我也會去圖書館 借書，因為我很喜歡讀書。爸媽覺得我們總是待在家裡有害健康，所以，如果天氣好的話，我們會一起去公園玩。我很喜歡玩抓人的遊戲，但是媽媽有時會不同意。公園裡，最好玩的是單槓和雙槓，因為我很會玩。

有時，媽媽會帶我們去旅行。上個星期，媽媽開了三個小時的車帶我們去Long Eddy玩。

在那裡，我們租了一個小房子，待了一個星期。

我最喜歡去農場餵綿羊吃草，還有去找寶石。我的暑假很好玩！