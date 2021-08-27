我的中文老師每個禮拜上課的時候，都會講一個二十四孝的故事給我聽。例如：孝感動天的虞舜、單衣順母的閔子騫、賣身葬父的董永，還有臥冰求鯉的王祥等等。

在這些故事裡，讓我印象最深刻的是：親嘗湯藥的西漢文帝劉恆。漢文帝當了皇帝以後，還是和平常一樣孝順母親薄太后。有一次薄太后生了重病，一病就病了三年。他雖然白天要處理國家大事，但是其他的時間都在母親身邊照顧她，實在睏了就在母親的病床旁邊打個盹。此外，每當宮女煎好薄太后的藥，漢文帝一定會先嘗一嘗，然後再親自給母親餵藥。

另外一個令我很有印象的孝子，是孔子的弟子子路。子路家裡很窮，只能吃自家地裡種的粗糧。

他為了能讓父母吃到米飯，常常把這些粗糧背到百里以外的地方換成大米，再從百里外的地方背回家。後來子路當了大官，還是很懷念父母在世的時光，也就是自己可以吃粗糧，到百里以外為父母換回大米孝順父母的時候。

我現在還是小孩子，沒有經濟能力奉養爸爸媽媽，但是我可以順從父母、聽爸爸媽媽的話。過幾年，我就要上大學了，可能不在爸爸媽媽身邊，那時候，我會每周打電話給爸爸媽媽，向他們問好，也會經常傳訊息，讓他們知道我的近況。

將來我能自己賺錢的時候，一定會在過年過節時回家探望他們；爸爸媽媽的生日更不能忘記，我會精心挑選一份生日禮物，來表達我的孝心。

孟郊說得好：「誰言寸草心，報得三春暉」。但是，身為子女的我們，還是要盡量表達對父母的愛。