我的家跟許多人的家一樣，有爸爸、媽媽、哥哥和我。在我心中，我的家是我最喜歡、最溫暖的地方。

我的家人是一群非常勤勞的人，爸爸、媽媽和哥哥每天都很早上班。媽媽是最早起的，她每天早上五點就起床準備上班，六點半就出門了。周一到周日，從早上七點到晚上七點半，他們都一直全心全意地工作 ，真是辛苦極了！因為媽媽常常加班，所以很多時候都是爸爸幫我和哥哥做晚飯。我最喜歡爸爸煮的毛豆，鹹鹹的味道真好吃！可是媽媽烤的牛肉更好吃，媽媽會把牛肉先切成一片一片的，然後把牛肉跟啤酒放在一起烤。媽媽烤的牛肉好吃又可口，酸酸苦苦的，讓我一想起來，口水都快流出來了！我真感謝我的父母每天為了賺錢都這麼辛苦地工作，而且晚上也會給我做這麼好吃的菜。

我的家人不但會用以上的方式來表達他們的愛心，而且他們也會跟我聊聊天、說說話。我們家只有爸爸會說笑話，他是一個很風趣的爸爸。雖然哥哥常常在房間裡玩遊戲、看電影 ，可是在午餐時間，他都會出來跟我一起吃。在家裡，媽媽是最活潑的，她常常提醒我起來運動，吃點水果，休息一下，不要整天做作業。

家是一個讓我感到幸福又安全的地方，能有這樣互動的家人真的讓我非常開心，希望未來我也可以做一些有意義的事回饋家人。

謝謝我的家人 辛苦地賺錢，謝謝我的家人給我做這麼好吃的菜，謝謝我的家人每天都跟我聊天讓我開心。我有這麼好的家人，我感到非常幸福也非常感謝。