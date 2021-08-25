樹林裡住著一對冠藍鴉，牠們又叫北美藍鳥，頭上的頂冠，後背、翅膀、尾部都有藍色羽毛，展翅時露出菱形圖案，是北美最漂亮的十大鳥類之一。早春五月，雄鳥和雌鳥發出愉悅的叫聲：咯咯、嗡嗡、嘎嘎，這是牠們的交配期；牠們偶爾也大聲喊「焦焦」，那是在模仿老鷹叫。牠們在大樹上築了一個窩，雌鳥下蛋和孵蛋時，雄鳥負責為她提供食物。

牠們越來越頻繁地模仿老鷹叫，警告其他鳥類或松鼠不要靠近牠們三顆寶貝蛋。

當牠們頻頻飛出飛入，一次把幾條毛蟲存在喉囊帶回窩，那就是雛鳥已經出殼啦。三隻雛鳥一天要吃幾百條毛蟲，為消滅樹林裡的害蟲做出很大貢獻呀。

雛鳥長成幼鳥，毛茸茸的身體長出一些藍色羽毛，也常常撲扇翅膀學飛。

可是，俗話說，「幸福不是必然的」，那場暴風雨最終掀翻鳥窩，三隻幼鳥掉到地面，就像三個小毛球，羽翼還沒有完全豐滿，還不會飛，只能無助地在地面上蹦跳，大喊：焦焦、焦焦！爸爸媽媽你們在哪？這下可急壞了成鳥。

幼鳥東一隻西一隻，四散在風吹雨打中，驚恐地叫著跳著，好不容易把牠們找到一起，卻已經無家可歸。

幸好冠藍鴉是聰明的鳥類，成鳥當機立斷，決定打造一個新家。鳥媽媽說：寶貝們，媽媽會繼續餵養你們，保護你們。她叮囑幼鳥們在草叢裡藏好，以免被天敵鷹、隼等其他大鳥，還有浣熊、蛇、松鼠發現。

成鳥要覓食餵牠們，要盡量守在附近為牠們驅趕天敵，還要找到適合建新家的地方，非常忙碌。

幸好三個寶貝懂得聚在一起，要是牠們繼續東一隻西一隻，爸爸媽媽會顧此失彼呀。

林間草地上出現了不尋常的光景，兩隻成鳥一前一後，三隻幼鳥走在中間，覓食、散步、喝水都在一起，成鳥還在石牆上找到一條石縫，在石縫裡鋪上樹枝、草和軟泥，幫三隻幼鳥奮力跳上去。

不過，鳥爸爸說：這個石縫不安全，你們要提早獨立！一天也不耽誤，密集授課開始了：覓食——堅果、草籽、漿果、昆蟲都是冠藍鴉的食物。築窩——離地十米以上的樹幹比較安全。飛翔——飛翔的本領藏在牠們的基因裡。

冠藍鴉是終身一夫一妻制，到初秋時幼鳥就會各奔東西，這是為了避免在冬季時相親相愛的一家人變成互相爭奪食物的競爭者，動物世界就是這樣現實，希望這三隻幼鳥可以平安長大！