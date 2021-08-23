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讀書的好處

陳梓童 （紐約，人力中心中文學校）

在我們的人生中，讀書是一件非常重要的事情。我是一個喜歡讀書的人，我常常一個人靜靜地坐在家裡、學校，或是圖書館看書，一看就是幾個小時。我覺得讀書給我帶來了很多很多好的東西。

讀書的第一個好處是：可以幫助我們更好地理解和學習文化科學知識。當你讀書的時候，你可以認識到什麼是對的、什麼是錯的，哪些東西值得我們學習、借鏡，從而培養出正確的人生觀。你可以從紀實作品類書籍中，學到人們的優良品格、堅強的意志等。在小說類的書籍中，你可以了解人格特質、主要思想、人物性格變化以及許多其他內容。看書的時候，你會從不同類型的書中學到不同東西。

讀書的另一個好處是：享受讀書樂趣。當你讀一本有趣的書，你會感覺很快樂，所以你就會想要讀更多的書。如果你喜歡讀書，你就會在讀書中學習到很多事情，也可以從書中了解到更多信息。多讀書，你將會獲得更多知識，懂得更多的道理。

讀書的第三個好處是：養成良好的人格。書讀多了，學到的東西也多了，慢慢你的人格也越來越美，對事情會看得開、看得遠，不計較，且樂意助人。更重要的是，把學到的知識正確地應用到日常的生活中。當你飽讀詩書，你就會滿腹經綸，各方面的能力就很強，在遇到問題或困難時，就有超於常人的智慧，採用更好的方法去解決問題。當你讀了更多書以後，你會發現和別人的交流也變得更容易。

讀書還有一個好處，就是提高寫作能力。俗話說：熟讀唐詩三百首，不會寫詩也會吟。我們在讀書的過程中，會學習到很多優美或精采的語句，日積月累，很多好的語句就儲藏在我們的腦海裡，當有需要用的時候，我們就自然而然地應用到我們的說話或寫作上，使自己的表達自然暢順，從而豐富說話內容和提高寫作能力。此外，讀書還會幫助我們提高專注度和敏感度。讀書的好處實在太多了，說也說不完。我愛讀書！

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