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我的旅遊計畫

黃于庭（紐約，慈濟人文學校）

如果我有機會去旅行，我想去義大利玩。義大利有豐富的歷史文化，所以無論是現代還是歷史悠久的景點，都會是適合遊覽的好地方。如果我可以去義大利旅遊，我想要去參觀羅馬廣場、維蘇威火山、羅馬競技場，以及萬神殿。

雖然我們可以坐郵輪去義大利，但我還是想要搭飛機去玩，因為這樣可以很快就到達目的地。

羅馬廣場是古羅馬的重要組成部分，它位於羅馬帝國的中心，很多重要的會議都會在這裡舉行。它由奧古斯都於公元前二十九年建造，這裡也是凱撒（Julius Caesar）被暗殺的地方。

維蘇威火山是歐洲大陸上唯一活躍的火山。它已經噴發了五十多次，最有名的噴發就是造成大家熟悉的龐貝城，龐貝城在火山爆發的一瞬間就被毀滅了。羅馬競技場和論壇位於同一區域，它們都是古代羅馬生活中，很重要的一部分。

最後，我還想去參觀萬神殿，這也是我最想去的地方，因為裡面有我最喜歡的，希臘羅馬神話裡面的眾神！

劉文瑜（紐約，慈濟人文學校）

我與家人計畫今年去賓州蘭開斯特的度假屋玩，明年再去佛羅里達州乘坐迪士尼郵輪。我們經常和我的表弟、表妹全家一起去旅遊。

我們第一個旅遊計畫是在今年九月去賓州蘭開斯特，和我們一起去的有表妹Rose全家，以及表弟Jayden全家。度假屋有一個游泳池，我以前上過游泳課，我很喜歡在游泳池裡游泳。但是在紐約，沒有很多地方可以讓我去游泳，所以我很高興能有這次機會。我們也計畫去騎馬和參觀農場，上次度假時我騎過馬，我很喜歡騎在馬上，那讓我有種高高在上和自信的感覺。

我們的另一個計畫是搭乘迪士尼郵輪。去年我們參加了五天四夜的行程，今年打算參加八天七夜的東加勒比海之旅。在郵輪上會有很多我喜歡的東西，例如水滑梯。上次郵輪的水滑梯非常刺激好玩。

以上是我們今年和明年的旅遊計畫。去年暑假本來想去台灣的，因為新冠疫情關係沒有去成，希望疫情過後可以成行。

游泳 郵輪 義大利

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