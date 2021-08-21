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我的媽媽

鄭圓圓（紐約，人力中心中文學校）

我的媽媽以前天天都在上班，每天都很忙，但媽媽每年暑假都會帶我去旅遊，這是我和媽媽最開心的時候。

自從新冠肺炎大流行，我就不能去學校上學，媽媽也沒去上班了，我整天和媽媽在一起。外婆從中國打來電話，叫我們趕緊回中國，媽媽告訴外婆我們在美國很好，外婆還是心，媽媽只好買飛機票準備回中國，但航空公司已停飛了，我們只能待在美國。

我在家上網課，整天對著電腦，好想出去玩，媽媽都知道，但她說外面有病毒很危險，所以媽媽天天在家煮很多好吃的食物給我吃，讓我每天心情愉快。

媽媽不但在生活上照顧我，她還特別關心我的學習，希望我能成為一個有作為的人。媽媽愛我，我也愛媽媽。

陳葉新（紐約，人力中心中文學校）

我很愛我的媽媽，她平時為我做好吃的飯菜。媽媽廚藝很好，她可以燒各種可口的飯菜，有時候會煮我不喜歡的海鮮給我吃，她說海鮮營養豐富，真拿她沒辦法。

有時媽媽會對我大吼並懲罰我，那是我犯錯了。我媽媽是一名中文老師，但她不想教我，她把我送去中文學校，她覺得和同學們一起學習我會進步更快。

媽媽知道我喜歡上英文課、不喜歡中文，所以她一直督促鼓勵我，告訴我學中文的重要性。

張雪瑩（紐約，人力中心中文學校）

每天天還沒亮，媽媽就起來做早飯和午餐，然後叫我起床。媽媽把準備好的午餐放在保溫袋裡，等我吃完早餐之後就送我去學校，隨後媽媽就去餐館幫忙。

兩點鐘時，媽媽會來學校接我放學，到四點多，媽媽開始煮晚飯，她經常做我喜歡的飯菜，

媽媽周末會帶我去中文學校學中文、學畫畫，以及去游泳和跳舞。有時間她就帶我去看電影，或是博物館、中央公園。學校放假的時候，她還會帶我去旅遊。

這就是我媽媽平時的生活，她大部分的時間都在照顧我。我很感謝媽媽的付出，我愛我的媽媽。

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