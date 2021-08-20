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假如我是中文老師

陳浩軒（加州，西來中文學校）

如果我是中文老師，我會如何教中文呢？我認為，做任何事情都需要有動力，學習中文也不例外。

首先，我會嘗試找到他們學中文的動力，跟他們聊聊學習中文的好處，比方說，學中文會有更多的朋友，能獲得更多的知識，並且以後還能有更多的工作選擇、更多的機會。同時，中文也是一個神奇的語言，中文字看起來像圖畫，很好看：「山」就像山、「火」就像火。中文字代表的意思也很有趣：木就是樹，兩個木就是「樹林」，三個木就是「森林」；一個火是熱，兩個火就是「炎」，更熱的意思，三個火和四個火組成的字都是跟火有關。

為了給學生學習中文的動力，我還會給他們積分點數，可以換他們喜歡的東西，同時給學生信心，讓他知道自己做得到。

第二就是要有方法，要有教育、示範、指導和執行。我會先講漢語的基本知識，即拼音和古音。之後，我將演示如何弄清楚哪個單詞是哪個單詞，以及如何識別拼音和古音。在他證明了這一點之後，無論是發音還是他寫的方式，我都會給他反饋。

最後，我想讓學生證明自己學了些什麼，並且重複這個過程一段時間，直到他精通或能說一口流利的中文。

第三是給課堂增添點趣味。我會將課程分成不同的課堂，因為二至三個小時的課程可能會變得很無聊。有一次我上二到三個小時的英語課時，我幾乎睡著了，因為我面前只有一本書，還有一位老師在講課。

我認為，在課程中加入一些有趣的東西，對學習而言是非常重要的。請相信，對於大多數學生來說，學習二到三個小時的中文可能真的很無聊，而且他們往往會很容易對語言感到厭煩，所以我要在課程中加入一些有趣好玩的，像遊戲或是手工活動等。

如果我是中文老師，我將使用上述的三個方式：找到動力、使用方法，讓學中文更加有趣。

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