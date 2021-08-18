在一個樹木環繞的地方，有座優美的小亭，而小亭的周圍卻被湖水圍繞著。在陽光下，一對一對的鴛鴦在湖裡靜靜地游著。在湖邊的左方，有一座像五指形狀的大石塊，而大石塊上有三隻烏龜在曬太陽。他們躺在大石塊上手指與手指間的縫隙中，閉著眼睛，享受陽光，一派悠閒的樣子。不一會，有幾隻鴛鴦游過來，對著烏龜們喊：「嗨，烏龜老大、老二和小三，不要再睡了。下來游泳 吧。」三隻烏龜沒有理他們，繼續躺著。

沒過多久，又有幾隻海鷗飛下來休息。他們看了看周圍，然後對烏龜們叫：「哎呀，弟兄們別再曬太陽了。你們看湖裡真熱鬧，連魚兒都開始游泳了。」這時烏龜們才睜開眼睛，烏龜老大慢悠悠地說：「我們每天都要花點時間在這曬太陽，吸收鈣質。」老二接著說：「吸收鈣質我們的身體才會更健康。」而小三伸直了脖子、稚氣的說：「是啊，我想快點長大，特別喜歡在這裡曬太陽，這樣我的皮膚更好看。」這時，一群群魚兒在水中嬉戲，濺起了水花；海鷗們開始休息了，而三隻烏龜繼續曬著太陽；鴛鴦們繼續向湖中游去。

忽然間，一陣陣歌聲從不遠處傳來。此刻鴛鴦們也不示弱，變成一字形，對著小鴨子們唱道：「雙雙對對結伴游，湖中嬉戲交朋友，日日歡樂無憂愁，友誼永在心裡頭。」那幾隻海鷗跳起來拍手叫好，肩並肩地說：「我們也有心中的歌。」接著唱道：「海鷗飛藍天，展翅萬里間，何懼風雲變，友誼在湖邊。」

瞬間，湖中的氣氛熱鬧起來。那些小鴨子們在湖中追逐，抓了一些魚蝦，嘎嘎嘎地叫喊著來到海鷗們身旁，小鴨子說：「這是我們第一次抓到的漁獲，送給你們嘗嘗吧。」海鷗們十分感動地說：「謝謝，謝謝你們的愛意。」

那些鴛鴦們也趕緊送上一些海藻給海鷗們，說道：「這些海藻是我們剛剛採集的，對身體健康有益，我們一起分享吧。」海鷗們趕緊接下，說道：「太謝謝你們了，你們的好意我們是不會忘記的。」大家一起分享快樂的好時光。

這時，那三隻烏龜帶著垃圾袋游過來分給大家，然後說今天的聚會太難得，十分感人。只聽到烏龜老大說：「我們也有一首歌獻給大家。」三隻烏龜大聲地唱道：「美麗湖畔有我家，綠色環保靠大家，和諧互愛有大家，鳥語花香才是家。」大家一起拍手叫好，唱著、跳著、吃著。湖畔的歌聲在此刻留下一幅美麗而動人的油畫