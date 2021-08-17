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學習的重要

文／鄭艾敏（紐約，鳴遠中文學校）

學習是為了讓我們成長而採取的一種方式。

首先，學習可以使人奮發向上、催化人進步。在學校，同學之間的較量可以幫助我們提高自己的文化水平和素質。在相互督促和學習之下，我們能發掘更多知識與人生道理，然後我們再將學到的知識運用在社會上，這才造就現代社會的發達。

例如，在現代的日常生活中，人們非常依賴電子產品，可是電子產品都是從哪裡來的呢？電子產品都是靠人們智慧的進步和創作力而做出來的。在這些產品的背後，有著無數的知識和學問在裡面。比如手機和電腦都是通過學習發明出來的。

而學習也是為了自身的修養，以及對事情的認知。學習可以提高我們的思想，讓我們知道什麽叫做思想品德。舉例來說，我們會知道小偷是個道德敗壞的人，因為他做過違法亂紀的事。所以通過學習，我們可以培養自己優秀的品德，比如：助人為樂等。

更重要的是，學習不但可以讓我們以後過上舒服的日子，也可以幫我們賺錢。之所以很多父母都想讓他們的孩子考進名校，是因為這些學校的教育非常好，而且從那些學校出來的人都是菁英，有著豐富的知識和學問。正是因為這樣，那些人都會被好的公司挖掘和聘請，從而高升。

然而，學習是永無止境的。很多人都選擇到國外去進修，是因為他們想學到更多的東西，也想看看世界。去國外，可以讓他們體驗到不一樣的教育方式和生活經驗。他們從國外學到的東西可以更好的幫助他們，不管是料理生活瑣事，或是面對工作場上的難題。

總而言之，學習非常重要，因為學習可以造福我們自己，也可以造福社會，從而推廣時代的進步。

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