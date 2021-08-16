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海邊度假

丹尼爾（紐約，愛文學校）

因為新冠病毒疫情，我們己經很久沒有出國到海邊度假，我真的很難忘記大海的景色。

這要謝謝爸爸媽媽的安排，讓我們能夠離開紐約城，來到巴哈馬的海邊度假。這次的旅行真的很不容易，首先，我們要通過機場的安全檢查和健康測試，也因此我們了解到機場的工作人員真的很辛苦，因為他們必需要花更多時間去幫大家檢查和測試，才能讓我們安心地搭上飛機。

當我們來到巴哈馬的海邊，第一件事就是跳入海裡盡情游泳。這一次來到海邊，我有不同的發現：當我游到深海中，我發現大海裡有許許多多的「寶藏」，我看到美麗的珊瑚、海藻，還有各種不同顏色的魚兒跟蝦子。最酷的是，這次我還看到了小鯊魚呢！

這一趟巴哈馬旅行，我發現遊客便變得很少，所以我們全家有更多空間在能沙灘上自在地活動。有時我們一起散步走路在沙灘上，有時我們一起打沙灘排球。我們全家共有六個人，分成二組，爸爸、哥哥和我一組；媽媽和兩個姊姊一組。有好幾場比賽都是媽媽那一組贏，因為姊姊是學校排球隊的高手。

到了晚上，我們圍繞著營火，全家談天說笑，享受在大自然的快樂中。

當我靜靜地坐在沙灘上，我聞著海水鹹鹹的味道，聽著海浪拍打岸邊的聲音。我想到白天潛入大海看到許多的海底生物和動物，大海就像一個「百寶箱」，裝滿了許多的寶貝。

這幾天的旅遊非常好玩，有趣到讓我捨不得離開。但我相信，疫情很快就會結束，我們還會再來一次！

疫情 機場 紐約 游泳 工作

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