我有很多愛好，但我最喜歡玩魔術方塊。我的最好成績是九點八七秒，但我平均時間還要半分鐘。

魔術方塊是我跟表哥學的。二零一七年冬天，我去表哥家玩，我們在那吃午餐，然後一起上樓玩電腦。一會兒，他問我想不想學玩魔術方塊。當時，我已經知道怎麽復原兩層了，這是我從視頻中學的。我說想學，表哥就給了我一個魔術方塊，他自己一個。他已經把兩個魔術方塊給擰亂了，然後，他說了一些字母 給我聽，但他說得太快了。所以他又讓我看電腦裡的視頻，可是視頻裡太多字母了，我只好要了筆和紙寫下來，準備回家再看。

到了家我馬上就搜索了那個視頻，把字母都寫下來，然後去睡覺。

第二天，我們又一起玩魔術方塊，那天我整天都在玩魔術方塊，越玩越順利、越玩越快。終於，六個平面都擰出來了，我高興得不得了。因此，我玩魔術方塊這麽順利，多虧有表哥教我。

金雨沐（加州 鳴遠中文學校）

我叫金雨沐，今年讀七年級，我有很多音樂方面的經驗。

我彈鋼琴將近九年了，這是我逐漸喜歡的東西。我曾經認為每天練琴是討厭的事，但我很感謝我從未放棄，不然的話，我將永遠無法享受到演奏音樂的樂趣。我的這種愛好建立了我的信心，因為學習新東西並且慢慢擅長於它，這個過程非常有益。

我很小的時候，就對學習彈鋼琴感興趣，但我沒想到，在取得成績之前，會經歷漫長的練習。我的父母每天都強迫我練習，讓我幾乎要放棄了。幸運的是，我沒有。我意識到擁有音樂背景的價值，並開始自學喜歡的歌曲。

彈鋼琴需要耐心和堅定的意志，那不是很容易的事。我的性格急躁，所以一段時間沒看到結果，就會開始失去動力。但是經過多次練習後，我堅持下來了。它教會了我從錯誤中進步並不斷成長。

到今天為止，我一直定期彈鋼琴。當我感到悲傷時，我演奏的音樂可以讓我不再悲傷；當我感到快樂時，我可以通過彈鋼琴表達自己的情感。這個愛好真好。