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電燈泡是誰發明的？

戴以安（加州）

電燈泡是我們日常生活最普通、最常見的工具之一。你問任何一位小朋友：電燈泡是誰發明的？他們一定會回答：「愛迪生」。事實上，當愛迪生開始研究電燈時，燈泡已經存在很久了，只是材質不同。

首先，我們來了解一下電燈泡是怎麼發光的呢？燈泡通過細絲傳導電流，然後把電能轉化成光。電燈絲主要是由金屬「鎢」製造成的。燈絲的電阻加熱燈泡，最後燈絲變得非常非常熱，就會發光。

一八零一年，英國化學家戴維把鉑絲通電發光。一八五四年戈培爾使用一根炭化的竹絲，放在真空的玻璃瓶下通電發光，他當時試驗的燈泡已經可以維持四百個小時了，他並沒有申請設計專利。到了一八七四年，加拿大的替代電氣技師申請了一項電燈專利，但是他們沒有錢繼續發展這項發明，於是在一八七五年把專利賣給了愛迪生。

一八七八年英國人斯旺以真空下用碳絲通電的燈泡得到英國的專利，並且開始在英國成立公司，那時候，許多家庭都已經安裝了電燈。

一八八零年愛迪生製造出的炭化竹絲燈泡，在實驗室裡可以維持一千兩百個小時。後來他獲得了碳絲白熾燈的專利，愛迪生在一九零六年發明一種製造電燈鎢絲的方法。後來又有辦法製造出便宜的鎢絲，所以鎢絲電燈泡一直到現在都在使用。

電燈到底是誰發明的呢？根據上面的資料，我們可以說愛迪生並不是第一個發明電燈泡的人，而是和許多科學家一起努力並且改進這項發明，才有了今天的電燈，才可以照亮全世界。

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