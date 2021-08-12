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夏夜音樂會

佟希仁（中國）

夏日的夜晚，田野裡一片涼爽。月亮姑姑將銀色光輝灑滿水塘和稻田，水面上閃著波光；風婆婆送來了野花的香氣，也傳來了令人興奮的消息：夏夜的音樂會又要開始了。

螢火蟲怕誤了時間，牠們早早就飛來了，提著一盞盞燈籠，在田野裡轉啊轉，不知牠們是為自己照明，還是為了趕來布置會場。

池塘裡的小青蛙鼓起雪白肚皮，吹起了響亮的小號：「咕呱——咕呱——」；草叢裡的蟋蟀和紡織娘不停地拉起了綿軟的琴弦：「瞿瞿——瞿瞿——」；牛尾蒿和豆地裡的蟈蟈接連不斷地敲打著梆子：「梆梆——梆梆——」；披著金鎧甲在月光下閃亮的金龜子，雖然嗓子不好，也許是出於對歌星的崇拜吧，也慌慌忙忙趕來捧場；還有那肥胖的飛蛾，猛扇著翅膀飛來傾聽歌唱。

荷葉上顆顆滾圓的露珠也來伴奏：「叮咚——叮咚——」；四面高高的白楊樹和白樺樹，聽了好似興奮得失眠了，牠們連連搖頭晃腦，鼓起無數綠葉的手掌：「嘩嘩——嘩嘩——」。

夏夜的音樂會多麼甜美，多麼有趣，多麼溫馨，給這芬芳的夏夜增添了幾分詩情畫意！

突然間，一切音樂聲都停息了，田野裡一片靜悄悄的，這是為什麼呢？

原來，田埂上走來幾個人，他們彎弓似的身影顫抖著，像鬼鬼鬼祟祟的竊賊慢慢地向前移動著。他們是黑夜偷獵青蛙的人，光天化日之下不敢現形，只好在夜間幹著見不得人的勾當。林中的貓頭鷹見了十分生氣，牠瞪大了眼睛，大聲叫了兩聲：住手！住手！也許那叫聲有些恐怖吧，幾個黑影聽了嚇了一跳，就像夜盜的田鼠一樣，頓時慌了手腳。偷獵的人慌慌張張嚇得逃跑了。此刻，音樂會又重新開始了。

夏夜芬芳的田野啊，多麼甜美，多麼有趣！

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