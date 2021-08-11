冬天裡，大森林環保委員會徵求一名幹事，一隻罕見的長尾巴貓自告奮勇當上了。上任第一天，她組織戶外大掃除，要求家家戶戶打掃門前的落葉。

她挨家挨戶檢查，發現誰家門前沒有打掃，就重重敲門。可是，竟有四家偏不開門，他們是刺蝟、蝙蝠、黑熊和蛇。長尾巴貓惹不起黑熊和蛇，自忖也鬥不過另外兩家，就去向警長紅毛狐狸告狀。

誰知紅毛狐狸反而責令原告向被告們賠禮道歉，原來那五家都是冬眠動物，人家都在睡覺，你怎麼敢去打擾？

到了春天，長尾巴貓挨家挨戶檢查室內衛生，不合格的要罰款。最後，被罰款的是糞金龜，他的家裡堆著一個個糞球。糞金龜偏不掏錢，還揪住長尾巴貓論理。他滿身臭氣熏天，長尾巴貓嚇得步步後退，環保幹事的臉面丟盡了，她一狀告到警署。

誰知警長紅毛狐狸又責令原告向被告賠禮道歉，原來糞金龜天天出門做好事，他把小動物的糞尿滾成小球推到自己家裡，人家可是大森林的模範清潔工呢！

轉眼春天過了一半，長尾巴貓在大森林裡東張西望，看看哪裡需要制定新的保護措施。忽然發現地上有一個個小洞，一個個小蟲從小洞裡鑽出來，直往樹上爬，六條腿抓得牢牢的，慢慢從殼裡掙脫出來，變成有翅膀的成蟲。一個個白白嫩嫩，慢慢變黃再變黑色，針一樣的長嘴，一雙凸出的紅眼睛，四個小翅膀亮晶晶的。這不就是蟬嗎？每年夏天都會出現，怎麼今年來得早呢？

長尾巴貓四處一看，不得了，密密麻麻，每棵樹上都有蟬。突然，蟬唱歌了，尖銳的聲音像機關槍掃射似的，長尾巴貓覺得耳朵像被震聾了。很快，許多蟬開始大合唱，那聲音像大樓倒塌，像炸彈爆炸，環保幹事慌了。等她終於鎮定下來，覺得驅除噪音是自己份內的事，得通知全體動物立即出動，將闖禍的蟬一個不留趕出大森林。

誰知紅毛狐狸又嚴厲批評了她：「他們不是普通的蟬，是十七年蟬。他們在地下吸食樹根的汁液，第十七年破土而出，為的就是在短短的日子裡享受陽光，縱情唱歌，生下小寶寶後，就瀟灑地告別世界。他們不會咬你，也不會叮你，他們不是害蟲，你為什麼要把他們當成仇敵？」為了躲避蟬聲，長尾巴貓來到清凈的河邊。她對魚兒說：「十七年蟬真是鬼精靈，在暗黑的地下，怎麼能精準地測出今年是第十七年呢？」魚兒自顧自吐著泡泡，不理她。