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授人以漁

吳梵音（紐約，慈濟人文學校）

授人以魚，不如授之以漁，這句話來自《淮南子•說林訓》，原文是：「臨河而羨魚，不如歸家織網。」道理很簡單，一條魚能解一時之餓，卻不能解長久之飢；想永遠有魚吃，就得學會如何釣魚的方法。

有一次，我和我媽媽去鄉下探望叔叔，在那裡，我們看見了一個穿著破爛的二十來歲男孩，他帶著一個小女孩，手舉著一個牌子，上面寫著「我媽媽出車禍了，平日都是媽媽賺錢養家，生活非常不容易，現在媽媽不能出去做工，妹妹又小，請廣大父老鄉親可憐可憐我們吧！」

我們看見他周圍圍了一大群人，都在感嘆他們的悲慘命運，有的阿姨甚至感動地落淚……我連忙上前去，把自己的零用錢全捐給了他們，媽媽這時走過來對我說：「你這樣只能暫時緩解下，那錢只能維持他們幾天的生活而已，要想從根本上去幫他們，我們幫他找一份工作，要讓他們生活有著落，他們就不要再乞討。」正好叔叔是開工廠的，我們去問問有沒合適的工，可以讓他做事，如果這個年輕人願意的話，我們就能幫他介紹。接著，媽媽問年輕人願不願意工作，他馬上回答：「我非常願意！」在媽媽的介紹下，這個年輕人終於有了一份工作，不用再出來乞討了。

經歷這件事情之後，我明白了授人以魚不如授人以漁，一時的利益只是暫時的，不能永遠，但有了方法和技巧，可以受益一生。

以後我要記住：經常授人以漁，不會再授人以魚了。

工作 車禍 釣魚

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