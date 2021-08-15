我愛我的家人。

媽媽喜歡戶外活動和跳舞，也喜歡和我一起到處走走逛逛。媽媽幾乎是家裡唯一做家事的人。為了確保全家人能吃飽喝足，媽媽經常去市場大採購，她做的飯菜非常美味可口，雖然她自己吃的並不多。在家裡，媽媽總是最忙碌的。

爸爸喜歡動物和烹飪，也喜歡看表演節目以及運動，例如打高爾夫球。爸爸幾乎總是在家裡，因為他是在家裡工作 的。爸爸的工作與數學有關，所以他常常幫我完成數學作業。有時候，爸爸也會幫忙洗碗盤。

我喜歡畫畫也經常學畫畫，我畫了很多很多圖畫，但我還想畫更多。我的愛好是游泳 ，我也喜歡看我最愛的節目。雖然我不常外出，但是我還是很喜歡運動。

我會三種語言：韓文、英文和中文！九月開學，我就是七年級了，希望能結識更多朋友，學習更有成效，成績更進步。

我們家常去度假，我們喜歡到處旅行，希望我們可以常常到處去玩。對我來說，家人是最重要的，我想要我們能永遠在一起！我很愛我家人。

李思惠（紐約 ，SWAN雙文教育系統）

我是李思惠，今年八歲，九月份就上三年級了。我很愛我的家人：爸爸、媽媽和姊姊。

我還有兩個舅舅、姨媽和姨父，我們時常一起玩。每個周末，我都會和姊姊以及表姊在公園玩，我們最喜歡一起打球，常常玩雙打比賽。

爸爸喜歡下棋，他也常跟我下西洋棋。最近，我的棋藝大大地進步，有時候還可以贏爸爸呢！媽媽喜歡烹飪，她時常會做很多美味的食物。有空時，我會幫媽媽一起煮飯。

姊姊非常喜歡彈鋼琴，我也喜歡彈鋼琴，我最喜歡彈蕭邦的曲子。

我還喜歡摺紙，常常會摺一些有趣的東西，像皮卡丘、南瓜，還有禮物盒。每個禮拜，我都會去公園打球，打球是我最愛的運動。畫畫我也喜歡，我畫很多動物和卡通人物，像老鷹、口袋小精靈和十二生肖等等。

巧克力蛋糕是我最愛的食物，尤其是媽媽烤的，非常美味！