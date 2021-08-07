我剛開始學中文的時候才四歲，連筆都不會拿。從小我會在家說中文，但我沒有寫過中文，中文字對我來說很複雜也很難明白。

那個時候，我也在學寫英文字，同時學寫兩個不同的文字讓我感到十分迷惘。後來我採用了中文老師給我建議，我慢慢熟悉並適應了中文字。

直到我六歲的時候，我已經可以舒服並自然地寫中文字，還參加了演講比賽。剛開始我覺得這很可怕，但紐約 華僑學校給了我一個機會練習和磨練自己，參加比賽讓我適應在人群面前講話。

在僑校我不僅學了怎麼寫和念中文，我還了解很多中國 文化。我們學了很多對華人來說非常重要的節日和傳統，比如：新年的時候，我們會吃什麼、做什麼；端午節 的節慶包括划龍舟、吃粽子；中秋節是令人團聚懷念的日子，月餅的由來等等。此外，因為我會說和念中文，去中國的時候，我可以很自然地跟當地人交流，還可以自己在餐廳點菜。

對我來說，學習中文給我很多對未來的準備以及技能。

謝卓攸（紐約，華僑學校）

時間在不知不覺中漸漸流逝，回頭一看，我在紐約華僑學校念了多年的中文，今年我就要畢業了。

剛開始學中文時，我很害怕上中文班，因為所有的臉孔都很陌生。我從一個人都不認識，到後來漸漸地認識了很多老師和同學。在這些年裡，我從幼稚園開始學中文，當初一句中文都不會說，到現在我學會了很多詞彙、學會寫句子和文章。

學校辦過很多不同比賽，我曾參加過朗誦、象棋和認字比賽。我覺得這些比賽很有挑戰性，我喜歡挑戰新的東西，而且在訓練的過程中，也提升了我的中文水平。

世界上有很多種語言，學會中文對我來說有很大的意義。身為一個中國人，認識自己的文化和語言是應該的，同時我也可以用中文跟家人聊天和玩耍。

經過這些年的努力，我學會了聽、說、讀和寫中文。我要謝謝爸爸、媽媽和老師們多年來的悉心教導和幫助。特別在這次疫情中，我們不能到學校上課，但學校即刻提供zoom給我們上課。謝謝校長和各位老師。