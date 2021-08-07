我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

畢業感言

蘇凱琳 （紐約，華僑學校）

我剛開始學中文的時候才四歲，連筆都不會拿。從小我會在家說中文，但我沒有寫過中文，中文字對我來說很複雜也很難明白。

那個時候，我也在學寫英文字，同時學寫兩個不同的文字讓我感到十分迷惘。後來我採用了中文老師給我建議，我慢慢熟悉並適應了中文字。

直到我六歲的時候，我已經可以舒服並自然地寫中文字，還參加了演講比賽。剛開始我覺得這很可怕，但紐約華僑學校給了我一個機會練習和磨練自己，參加比賽讓我適應在人群面前講話。

在僑校我不僅學了怎麼寫和念中文，我還了解很多中國文化。我們學了很多對華人來說非常重要的節日和傳統，比如：新年的時候，我們會吃什麼、做什麼；端午節的節慶包括划龍舟、吃粽子；中秋節是令人團聚懷念的日子，月餅的由來等等。此外，因為我會說和念中文，去中國的時候，我可以很自然地跟當地人交流，還可以自己在餐廳點菜。

對我來說，學習中文給我很多對未來的準備以及技能。

謝卓攸（紐約，華僑學校）

時間在不知不覺中漸漸流逝，回頭一看，我在紐約華僑學校念了多年的中文，今年我就要畢業了。

剛開始學中文時，我很害怕上中文班，因為所有的臉孔都很陌生。我從一個人都不認識，到後來漸漸地認識了很多老師和同學。在這些年裡，我從幼稚園開始學中文，當初一句中文都不會說，到現在我學會了很多詞彙、學會寫句子和文章。

學校辦過很多不同比賽，我曾參加過朗誦、象棋和認字比賽。我覺得這些比賽很有挑戰性，我喜歡挑戰新的東西，而且在訓練的過程中，也提升了我的中文水平。

世界上有很多種語言，學會中文對我來說有很大的意義。身為一個中國人，認識自己的文化和語言是應該的，同時我也可以用中文跟家人聊天和玩耍。

經過這些年的努力，我學會了聽、說、讀和寫中文。我要謝謝爸爸、媽媽和老師們多年來的悉心教導和幫助。特別在這次疫情中，我們不能到學校上課，但學校即刻提供zoom給我們上課。謝謝校長和各位老師。

紐約 中國 端午節

上一則

玫瑰主管

下一則

《老照片說故事》替中華青棒隊加油

延伸閱讀

新冠疫情抬頭 紐約國際車展再度取消

新冠疫情抬頭 紐約國際車展再度取消
一洲焦點／紐約勇敢女性摧毀州長、騰訊股價的荒謬現實

一洲焦點／紐約勇敢女性摧毀州長、騰訊股價的荒謬現實
進餐館要疫苗卡 紐約華人支持

進餐館要疫苗卡 紐約華人支持
全美第一…紐約堂食、健身房、影院顧客須出示接種證明

全美第一…紐約堂食、健身房、影院顧客須出示接種證明

熱門新聞

LOBA主獎項入圍者作品-Enri Canaj「與你離別前說再見」。（圖：徠卡相機提供）

2021徠卡攝影獎入圍美圖 展現「疫情下的堅韌」

2021-07-31 01:47

生死之間

2021-07-31 02:00
中研院院士余英時1日辭世。（本報資料照片）

史學泰斗余英時堅持反共「最大粉絲 其實在中國」

2021-08-05 14:31
當年率領飛虎隊的陳納德將軍的後人陳美麗也在片中向空軍祝賀，並將一本1943年以陳納德封面的TIME雜誌送給空軍典藏。圖／取自空軍紀念影片

空軍紀念飛虎隊80周年影片 陳納德後人陳美麗現身祝賀

2021-08-01 14:41

廣東女人的傳家煲

2021-07-31 03:02
甘和栗路／圖

不再偏頭痛

2021-08-02 03:02

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」