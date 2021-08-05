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我的暑假計畫

陳幼昕（加州）

暑假到了！你有什麼好玩的計畫嗎？如果沒有的話，我可以跟你分享一些我的計畫，你也可以做做看！下面是我的暑假計畫：

首先，暑假不能一直玩，所以需要排一些課程。我的爸爸媽媽通常都會給我排一些課程，像是：數學和鋼琴等等，如果我有看到想上的課，也會請媽媽幫我報名。今年暑假我報名了一些很好玩的課程，我會從課程中學到很多東西。當然有時候會覺得這些課都不好玩，可是一想到我們的爸爸媽媽花了很多錢來報名這些課，讓我們學一些學校課程以外的東西，我還是要認真上課。

現在，我和媽媽都會參考一些暑假課程來決定還要上什麼課。

我這個暑假也想要做一些很好玩的事情，游泳就是其中一個我最喜歡的活動。平常因為要上課，時間總是不夠用，暑假期間，我就有更多時間可以游泳，我們有時候也會邀請朋友來家裡一起玩水。

這個暑假，我們也有計畫去溜冰。以前，每個禮拜六我們都會跟朋友溜冰，但是因為新冠肺炎疫情的緣故，讓我們一直沒辦法去，所以這個暑假，我的爸爸媽媽決定讓我們回去溜冰。當然我還是會有點緊張，因為實在是太久沒溜冰了。不過我還是很期待！

今年暑假一定會很好玩的！我希望大家都會有一個好玩的暑假喔！我迫不及待 想要聽一聽你的暑假計畫呢！

游泳 疫情 新冠肺炎

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