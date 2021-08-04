美麗的森林王國中，有一條潺潺流淌的小溪。清澈的小溪邊鮮花盛開，風景秀麗，大象、猩猩、狗熊都在這裡建造了漂亮的新房。金絲猴和灰熊各自選好了自己的建房地點，他們也開始建造新房。金絲猴在忙碌地搬運木料，搬運小木料都累得氣喘吁吁。灰熊搬運大木料，毫不費力。灰熊想，自己有強壯的身體和使不完的力氣，新房一定比瘦弱無力的金絲猴先建好。

大象、猩猩、狗熊聽說金絲猴在建造新房，急忙前去幫忙。大象幫助搬運木料、石塊和別的建築材料，猩猩和狗熊幫助建造新房。他們分工合作，忙碌了三天，一幢既牢固又漂亮的新房終於建造好了。金絲猴感謝大象、猩猩、狗熊的無私幫助，大象說：「不用謝，朋友之間互相幫助是應該的。」

大象、猩猩、狗熊都說家裡還有事情要做，告別了金絲猴，就急忙往家裡趕。灰熊把狗熊叫住說：「我們都是熊，好歹沾親帶故，所以有個疑問要問你。你們既然能夠幫助金絲猴把新房建造好了，為什麼不能也幫助我把新房建好呢？」

狗熊對灰熊說：「金絲猴一直樂於助人，見誰有困難就盡心盡力地去幫助。前些時候大象、猩猩家建造新房，金絲猴正忙採摘桃子，但是他還是擠時間前去幫忙。我建造房子的時候，金絲猴身體不好，但他還是堅持幫忙不休息，讓我十分感動！現在金絲猴建造房子，我們幫助他理所當然啊！」

灰熊拍拍胸脯說：「金絲猴身體瘦弱，力氣很小，他能夠做得了什麼？我身體壯實，力大無窮，什麼都能夠做。」

狗熊說：「沒錯，你的力氣確實比金絲猴大很多。但是，我們建造房子的時候，你別說幫忙了，走過時為什麼連看都不看一眼呢？」

灰熊有些尷尬，支支吾吾地說：「因為那時我忙，沒有時間。」

狗熊回答：「忙不是不幫助別人的理由，誰沒有事情，誰不忙？你應該認真反思，為什麼大家樂於幫助金絲猴，卻不幫助你？」

灰熊看了一眼金絲猴的漂亮新房，又看了一眼自己建了不到一半的房子，急得直跺腳。他自言自語道：「誰也不關心我，真寂寞，真不幸啊！」肯付出愛的人才能得到愛，關愛他人才能也被他人關愛。