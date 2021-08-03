中國 有不同菜系，包含了許多不同特色的菜餚，其中我最喜歡的是北京 烤鴨。

北京烤鴨是一道中外馳名的中國菜。在元朝時期，北京烤鴨叫「燒鴨子」，元朝的皇帝很愛吃它。到了明朝，北京烤鴨是故宮裡最重要的一道宮廷菜。後來到清朝時，北京烤鴨開始變得很有名，成為一道很受歡迎的菜餚，很多人都喜歡這道菜。在北京，有兩家著名的北京烤鴨飯館，流傳至今已經有三百年歷史，到現在還在開門做生意。

蔥、黃瓜、甜麵醬、潤餅、鹽和鴨肉是做北京烤鴨的材料。首先要把鴨子烤好，把鴨肉烤的酥脆酥脆的。北京烤鴨的吃法是：把鴨肉、蔥和黃瓜放在潤餅裡，在鴨肉上面淋上特殊的醬汁，然後把潤餅包起來一起吃。

北京烤鴨真的是一道美味可口、讓人吃起來津津有味的料理。我第一次吃到這道菜是在我六、七歲時，當時我們家一起去一間中國飯館吃晚餐。大部分的時侯，在中國飯館我只會吃糖醋魚和白飯，可是爸爸告訴我：「靜文，你肯定要試一試這道北京烤鴨，很好吃喔！」我回答：「爸爸，我今天不想吃新的菜」可是爸爸還是幫我包了一片烤鴨。

我一聞到它的味道，馬上覺得香味撲鼻，所以決定嘗試一下。結果爸爸真的說對了，北京烤鴨真的很好吃！我立刻問爸爸能不能再吃一片，於是爸爸便笑笑地幫我再包起一片鴨肉。那天晚上，我吃了很多很多的北京烤鴨。開車回家時，爸爸問我說喜不喜歡北京烤鴨？我高興地說：「爸爸說對了，北京烤鴨真是一道讓人吃過會念念不忘、特別好吃的菜！」

北京烤鴨是一道有六百多年歷史、聞名全世界的中國美味菜餚，希望這道菜餚能繼續流傳下去，讓很多中國和外國人都能品嘗看看！