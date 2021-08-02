我的家鄉在印第安納州的西拉法耶特，是一座美麗和有趣的小鎮。

西拉法耶特是一座安靜的大學城，它沒有車水馬龍、店鋪林立的街道，沒有時刻震耳欲聾的喇叭聲，沒有高高聳立的高樓大廈；這裡有鳥語花香的街道，寂靜的小街和許多形態各異的小房子。

西拉法耶特是一個文化多元的地方，有四萬八千多個居民，其中68%是白人、23%是亞裔、3%是非裔、4%是拉丁裔。我家門前的小街有十八戶人家，這些家庭來自世界各地，有立陶宛、阿根廷、巴基斯坦、韓國、台灣和印度 。我們學校的餐廳掛著各個國家的國旗，進校也有一個巨大的牌子，上面用各種語言寫著「歡迎」 ，簡直像個聯合國。

西拉法耶特有各種族裔的人，他們帶來多彩的文化。在市中心有各樣美食 ，有四川火鍋、日本壽司、義大利 肉丸、韓國拌飯和墨西哥捲餅，你可以經常換口味。不同文化的人們會慶祝不同節日，像是中國的春節、猶太教的光明節、基督教的聖誕節、印度人的排燈節和穆斯林的開齋節等。

哪怕不是自己的節日，大家也會給慶祝的朋友送去祝福。我們的城市和學校每年也都會舉辦文化節，大家會分享自己的文化：歌曲、舞蹈和美食，讓大家體驗不同的文化。

我們的西拉法耶特是印第安納玉米地裡的一個文化中心，是一個快樂、有趣又多元的城市！