我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

我的暑期計畫

何沂庭（紐約，慈濟人文學校）

我本來計畫在今年夏季做許多戶外活動，例如高空滑索、動物園管理員訓練還有騎馬。如今因為疫情的關係，不知道能達成多少。

我懇求我的爸爸帶我去高空滑索，因為我之前在賓州玩過一次，從此我就愛上了！高空滑索雖然令人毛骨悚然，但也非常有趣。

我也想成為動物園飼養員，因為我從小就喜歡動物，我在乎牠們，不在乎牠的醜陋或可愛，我一直想更靠近牠們，並想了解更多動物和接近大自然。

我也喜歡騎馬，我從四歲就開始騎迷你馬，到現在我已經可以自己騎一匹馬了，雖然還是需要馴馬師在身邊。當我第一次騎大馬時，因為是走在原野中，不時會有大樹擋住視線，一不小心就被尖刺的植物弄傷了脖子。

我和我的馬有很長的一段相處時間，讓我了解到，馬其實就跟狗一樣友好。

這是我今年夏天想要做的所有事情，也許會因為疫情被取消，但是我衷心希望一切順利，希望大家也能有開心的夏天。

劉宛蓁（紐約，慈濟人文學校）

每年暑假我都會參加暑期班，我也很期待去上暑期班，因為那裡很好玩。我在暑期班認識了很多的好朋友。所以媽媽今年早早就幫我報名了，可是因為新冠病毒的關係，我的暑假計畫泡湯了。

媽媽怕我在家無聊，買了一些作業本給我做，讓我放暑假的時候也可以學到新的知識。其中一本腦筋急轉彎是我最喜歡的，裡頭的題目很有趣，跟平常上課學到的不一樣。

除了做作業本，我終於有時間可以整理房間了。平常每天都忙著上學、寫功課、學小提琴、芭蕾、中文跟體操，暑假又有暑期班。難得今年暑假不用上課，希望可以完成我答應媽媽的事情，可以把房間整理乾淨。

疫情 動物園 紐約

上一則

亞太藝術市場看好 佳士得將設上千坪藝廊與常設拍場

下一則

米脂婆姨綏德漢

延伸閱讀

聖地牙哥動物園雪豹染新冠肺炎

聖地牙哥動物園雪豹染新冠肺炎
暑期報復性旅遊害慘遊客 買了機票卻發現當地無車可租

暑期報復性旅遊害慘遊客 買了機票卻發現當地無車可租
確保秋季安全返校 暑期25地為青少年接種

確保秋季安全返校 暑期25地為青少年接種
中文學校聯合會暑期教師營 線上精進教學技能

中文學校聯合會暑期教師營 線上精進教學技能

熱門新聞

阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
LOBA主獎項入圍者作品-Enri Canaj「與你離別前說再見」。（圖：徠卡相機提供）

2021徠卡攝影獎入圍美圖 展現「疫情下的堅韌」

2021-07-31 01:47
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02

今天湊合過，事情明天做

2021-07-25 03:02
「料理不僅是吃飽、不僅是愉悅感，料理也是在傳承一個即將被滅族的文化，或是其實是在拯救地球；它代表的意義太多了。 」(圖：TLC旅遊生活頻道提供)

探索美食起源 江振誠給下一輪太平盛世的料理備忘錄

2021-07-27 07:00
加州罌粟花。（大邱．圖片提供）

魔鬼山遇險

2021-07-29 03:02

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了