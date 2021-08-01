我本來計畫在今年夏季做許多戶外活動，例如高空滑索、動物園 管理員訓練還有騎馬。如今因為疫情 的關係，不知道能達成多少。

我懇求我的爸爸帶我去高空滑索，因為我之前在賓州玩過一次，從此我就愛上了！高空滑索雖然令人毛骨悚然，但也非常有趣。

我也想成為動物園飼養員，因為我從小就喜歡動物，我在乎牠們，不在乎牠的醜陋或可愛，我一直想更靠近牠們，並想了解更多動物和接近大自然。

我也喜歡騎馬，我從四歲就開始騎迷你馬，到現在我已經可以自己騎一匹馬了，雖然還是需要馴馬師在身邊。當我第一次騎大馬時，因為是走在原野中，不時會有大樹擋住視線，一不小心就被尖刺的植物弄傷了脖子。

我和我的馬有很長的一段相處時間，讓我了解到，馬其實就跟狗一樣友好。

這是我今年夏天想要做的所有事情，也許會因為疫情被取消，但是我衷心希望一切順利，希望大家也能有開心的夏天。

劉宛蓁（紐約 ，慈濟人文學校）

每年暑假我都會參加暑期班，我也很期待去上暑期班，因為那裡很好玩。我在暑期班認識了很多的好朋友。所以媽媽今年早早就幫我報名了，可是因為新冠病毒的關係，我的暑假計畫泡湯了。

媽媽怕我在家無聊，買了一些作業本給我做，讓我放暑假的時候也可以學到新的知識。其中一本腦筋急轉彎是我最喜歡的，裡頭的題目很有趣，跟平常上課學到的不一樣。

除了做作業本，我終於有時間可以整理房間了。平常每天都忙著上學、寫功課、學小提琴、芭蕾、中文跟體操，暑假又有暑期班。難得今年暑假不用上課，希望可以完成我答應媽媽的事情，可以把房間整理乾淨。