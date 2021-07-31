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我喜歡的地方

陳靜儀（紐約，鳴遠中文學校）

在我的人生中，去過很多不同的地方，也有幾個特別喜歡的地方。其中，我喜歡的一個地方是爺爺奶奶家。

以前，我跟爸爸媽媽和妹妹都是跟爺爺奶奶一起住，所以很多開心的事情都發生在他們的家裡。我已經記不清是什麼時候搬家的，雖然我們現在不住在爺爺奶奶家，但我會常常跟爸爸媽媽和妹妹去他們家一起吃飯，特別是大節日。我們現在還會陪著爺爺奶奶煮飯、看電視劇、包餃子、做包子，還有做其他的事情。姑姑也跟爺爺奶奶住在一起，我和妹妹會跟她玩遊戲。

爺爺奶奶家跟我現在住的家不同，爺爺奶奶家比我們家溫暖很多，因為他們會經常做飯，而且有櫃子圍著牆，所以外面的冷風不會那麼容易吹進來。在我們家則是相反的：我們沒有爺爺奶奶那麼常做飯，家中有時候會比較冷，因為我們的房間比爺爺奶奶家的房間大一點，所以空氣很快就會散開，就算開暖氣也很難覺得暖。

因此，爺爺奶奶家是我最喜歡的地方之一。爺爺奶奶的家會讓我想起美好的記憶，在我不開心的時候可以讓我笑出來。

陳聞傑（紐約，鳴遠中文學校）

我喜歡的地方是有歷史的地方，在世界上眾多有歷史的地方裡，像是英國、法國以及中國

在英國，有跡象表明，人類已有九十萬年的歷史；另一個有歷史的地方是法國，那裡有兩萬年前的洞穴壁畫。說到歷史，當然不能忘記中國，中國有一百萬年前的工具，它是人類在東亞居住的最早標誌。

這些地方有一個共同點，那就是，它們都有人類的歷史。我喜歡這些地方，因為它們也有現代歷史，像不列顛戰役、敦克爾克戰役和抗日戰爭。這些地方到處都是文物，我喜歡那些地方，也想去那些地方，並且在那裡也有許多不錯的度假勝地！

中國 英國 紐約

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