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阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

我們一起去看海

淑文（加拿大）

晴空萬里

海天一色

嘩啦啦

嘩啦啦

朵朵浪花迎著海風

快樂的唱著歌兒

太陽公公開心的喊著

讓我們一起去看海

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