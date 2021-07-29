時光飛逝、歲月匆匆，轉眼間，我已經在中文學校度過了六年難忘的時光。這一刻，所有的美好回憶歷歷在目，湧上心頭。

忘不了，教室裡回響著的朗朗讀書聲；忘不了，俯仰間一筆一畫地描摹漢字；忘不了，考試前埋頭苦學的緊張心情；更忘不了，每一位老師的諄諄教誨和那些與我並肩學習的同學們，都在我的成長路上給了我莫大的鼓勵。

記得第一次坐在中文學校的課堂上，那時一切都很新鮮。帶著真正想要學好中文的興趣和求知的欲望，我開啟了六年的中文學習生活。六年間，從一個個方塊字到一篇篇經典課文，中文學校不僅教給我有趣的中文知識，更教會了我許多做人的道理。

李白的「只要功夫深，鐵杵也能磨成針」的故事告訴我，「堅持」這個人生道理。

我很喜歡踢足球 ，但足球比賽都是周末舉行，有時候中文學校的課跟足球比賽會衝突。儘管時間很緊，我還是沒有放棄學中文，利用課餘時間補課，追趕課堂進度。而且，在中文學校，我還了解了中國 古代的四大發明等文化常識，為我打開了認識中國文化的窗口。

日復一日、年復一年，隨著中文程度的提升，我開始試著寫作，很開心見到自己的文章在《世界日報 》上發表，並獲得了一些好評和鼓勵；在參加朗誦比賽的過程中，我和同學們用心準備，努力把最好的自己展現在舞台上。這些成果都成為鼓勵我繼續學好中文的動力。

千言萬語化作一句感謝！感謝我的中文啟蒙老師：我的奶奶，她用一個個生動的故事為我敲開了中文世界的大門；感謝人力中心中文學校的每一位老師，他們用耐心和淵博的知識帶我在中文的海洋裡徜徉；感謝我的同學們，在中文學習的路上，我們一路同行，相互鼓勵；感謝我的家人們，他們為我創造了良好的學習生活環境，和最強大的精神支持。最後，也感謝所有在這六年期間幫助過我的人們。