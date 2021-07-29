我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

畢業感言

黃昕梅（紐約，人力中心中文學校）

時光飛逝、歲月匆匆，轉眼間，我已經在中文學校度過了六年難忘的時光。這一刻，所有的美好回憶歷歷在目，湧上心頭。

忘不了，教室裡回響著的朗朗讀書聲；忘不了，俯仰間一筆一畫地描摹漢字；忘不了，考試前埋頭苦學的緊張心情；更忘不了，每一位老師的諄諄教誨和那些與我並肩學習的同學們，都在我的成長路上給了我莫大的鼓勵。

記得第一次坐在中文學校的課堂上，那時一切都很新鮮。帶著真正想要學好中文的興趣和求知的欲望，我開啟了六年的中文學習生活。六年間，從一個個方塊字到一篇篇經典課文，中文學校不僅教給我有趣的中文知識，更教會了我許多做人的道理。

李白的「只要功夫深，鐵杵也能磨成針」的故事告訴我，「堅持」這個人生道理。

我很喜歡踢足球，但足球比賽都是周末舉行，有時候中文學校的課跟足球比賽會衝突。儘管時間很緊，我還是沒有放棄學中文，利用課餘時間補課，追趕課堂進度。而且，在中文學校，我還了解了中國古代的四大發明等文化常識，為我打開了認識中國文化的窗口。

日復一日、年復一年，隨著中文程度的提升，我開始試著寫作，很開心見到自己的文章在《世界日報》上發表，並獲得了一些好評和鼓勵；在參加朗誦比賽的過程中，我和同學們用心準備，努力把最好的自己展現在舞台上。這些成果都成為鼓勵我繼續學好中文的動力。

千言萬語化作一句感謝！感謝我的中文啟蒙老師：我的奶奶，她用一個個生動的故事為我敲開了中文世界的大門；感謝人力中心中文學校的每一位老師，他們用耐心和淵博的知識帶我在中文的海洋裡徜徉；感謝我的同學們，在中文學習的路上，我們一路同行，相互鼓勵；感謝我的家人們，他們為我創造了良好的學習生活環境，和最強大的精神支持。最後，也感謝所有在這六年期間幫助過我的人們。

足球 中國 世界日報

上一則

畫家養成記

下一則

也談捉蟬

延伸閱讀

華文教師研習 推薦健康益友App

華文教師研習 推薦健康益友App
中文學校聯合會暑期教師營 線上精進教學技能

中文學校聯合會暑期教師營 線上精進教學技能
北加州中文學校聯合會年會 吹台灣風

北加州中文學校聯合會年會 吹台灣風
疫情悶壞了 中文學校暑期營 孩子學習意願高

疫情悶壞了 中文學校暑期營 孩子學習意願高

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

今天湊合過，事情明天做

2021-07-25 03:02

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任