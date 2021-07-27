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石頭與我

蔡承澤（加州)

當你想到「石頭」時，你會不會聯想到灰色、硬硬的東西呢？一開始，我也是這麼想的，可是當我開始看關於石頭的書時，我發現原來世界上有非常多不同種類的石頭，石頭對我來說不再是無聊的東西。我開始喜歡上石頭了！

其中有一種石頭是我超想要的，它的名稱是「水晶石」。水晶石的外表看起來就像正常的石頭，但裡面全都是水晶，把石頭切開後，不管你從哪個角度看它，都是閃閃發亮的。

我一開始並不知道水晶石裡的水晶怎麼形成，閱讀石頭書後才發現，其實水晶石裡的水晶都是水裡的礦物所形成的。

當水被石頭吸進去之後，水裡的礦物就會留在那顆石頭裡，經過很長的一段時間後，石頭裡才會產生很多水晶。

這真的太神奇了！直到有一次我考試全對，媽媽送給我一顆水晶石。我開心得不得了，對這顆水晶石愛不釋手。

我還有另外一顆石頭，它的名稱是「螢石」。這種石頭有藍色、綠色和紫色。

我的螢石上三種顏色都有。它看起來有點透明，隱約能看到還有另一顆石頭被包在裡面。十分奇特！  

當我查看書裡螢石的介紹，令我感到驚訝的是，有些望遠鏡的鏡片是用螢石做的呢！

閱讀關於石頭的書，讓我對石頭有不同的看法，也因為這樣，我才能了解我蒐集的石頭有什麼特別之處。研究石頭真有趣！

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