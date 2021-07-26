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最喜歡的中國城市

劉駿豐（加州）

你最喜歡的中國城市是哪一個呢？我最喜歡的中國城市是北京！北京有很多歷史、漂亮的景點，還有美味的食物。長城、天安門和紫禁城都是北京最流行又受歡迎的地點。

紫禁城是以前中國皇帝住的地方，紫禁城裡面有九千九百九十九個房間。有些人會問：「為什麼只有九千九百九十九個房間不是一萬個房間呢？」這是因為很久以前天上有一位天帝叫玉皇或玉帝。聽說，玉皇的宮殿有一萬個房間，所以後來皇帝決定他們宮殿的房間不能比玉皇的宮殿房間多，來表示對玉皇的尊敬。

天安門也是一個很漂亮的景點。紫禁城的人民英雄紀念碑和中國國家博物館都在天安門裡。有些人看到天安門的時候，會傷心，因為當年很多大學學生去天安門抗議中國的政府，在一九八九年六月四到五日，有很多大學生被政府殺死了。這個地方的歷史被中國政府掩蓋，但是對很多人來說卻是不可抹滅的記憶。

長城是我最喜歡的景點，它有一萬三千多英里。我和我的家人在長城只走了兩英里，然後坐纜車下來，雖然累，但很開心。以前，秦始皇叫三十萬軍人和五十萬人民來蓋長城，其中有四十多萬人在蓋長城時喪命。秦始皇想要蓋長城讓敵人不能進來中國，如果有軍人在長城上看到敵人，他們就去煙火台點火請求支援。

北京的天氣四季鮮明。夏天又熱又濕，冬天又冷又乾，春天又乾又有風，秋天是人們最喜歡的，因為天氣特別舒服。

北京的交通很先進，因為它們有子彈列車。子彈列車速度非常快，能開到每小時兩百英里！其他的交通工具也很方便，有地鐵、計程車和公車。

北京的路上都是車，所以如果你要去北京旅遊，坐它們的交通工具比較快。

我推薦大家有機會的話應該走訪一趟北京，因為那是一個令人難忘的地方。你能吃餃子、小籠包、蛋炒飯和北京烤鴨。如果你決定要去北京，最少要花一個星期，能去看看天安門、長城和紫禁城。希望你去北京的時候，也能有一個美好的回憶。

北京 中國 天安門

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