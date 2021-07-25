我已經在鳴遠中文學校學了六年中文，我學到很多中文知識，而且我很喜歡學成語。

我學到了很多成語，比如：井底之蛙、掩耳盜鈴、杯弓蛇影、自相矛盾和守株待兔。這些成語都是用四個字與一個小故事來說明一個道理，非常生動有趣。

這麼多成語中，我最喜歡的是「守株待兔」。「守株待兔」是講一個農夫在田裡幹活，看見一隻兔子撞死在一株樹上，於是，他就把兔子帶回去吃了。從那天以後，那個農夫就不再幹活了，每天坐在那等兔子，但是他卻再也沒有撿到兔子了。從這個成語中，我學到了，如果一個人不工作卻想有收穫，是不會成功的。

在學習上，有些學生偶爾一兩次考試取得不錯的成績，就以為不需要用功，就會取得好的成績。當然這種想法是不對的。學習不努力，又怎樣會取得好的成績呢？

「守株待兔」這個成語讓我明白了，凡事只有經過努力才會有收穫。所以我很喜歡學成語。

王日杉（紐約 ，鳴遠中文學校）

我很喜歡學成語，我在中文學校裡，學到了不少的成語，比如：杯弓蛇影、自相矛盾、守株待兔等。

我在家也學了一些成語，像是：三心二意、一本正經、四面八方、揠苗助長，還有很多有意義的成語。這些成語生動有趣，每個成語都有自己的故事，所以我喜歡學成語。

我最喜歡的成語是「揠苗助長」。這個故事是這樣的：從前有一個很急的人，他種了一些稻苗，種下稻苗後，就期望稻苗立刻長大成熟，於是他就跑到田裡，把稻苗都往上拔了一大截，最後原先綠油油的稻苗都枯黃死了。

在我的生活中，我的爸爸、媽媽為了讓我多學點東西，不管我是否喜歡，給我報這個班、那個班學東西，到最後我什麼都沒有學好；我也有一個同學，他爸爸媽媽幫他報了畫畫、鋼琴、游泳 、跳舞等等的很多興趣班，到最後他什麼都沒學好。

「揠苗助長」這個成語讓我了解到，一步一腳印才能把事做好，不能像故事裡的農夫一樣心急，憑自我意願去做事。